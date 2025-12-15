Google ahora traduce en vivo a 70 idiomas en tu auriculares

La herramienta permite escuchar traducciones en tiempo real.

Google dio un paso fuerte para achicar la brecha del idioma con una nueva función de traducción en vivo en su app Traductor. La herramienta permite escuchar traducciones en tiempo real usando cualquier par de auriculares, sin necesidad de hardware especial. La clave está en que no solo traduce palabras: mantiene el tono, el énfasis y la cadencia del hablante, lo que hace que la experiencia sea mucho más natural y fácil de seguir.

Con esta función, alcanza con ponerse los auriculares, abrir Google Traductor, elegir la opción “Traducción en vivo” y empezar a escuchar la traducción inmediata en el idioma elegido. Sirve tanto para mantener conversaciones cara a cara como para seguir conferencias, charlas o incluso películas en otros idiomas, todo desde el celular.

Por ahora, la versión beta está disponible en Android en Estados Unidos, México e India. Es compatible con más de 70 idiomas y funciona con cualquier modelo de audífonos, un punto clave para su adopción masiva. Desde Google confirmaron que la función llegará a iOS y a más países durante 2026.

Cómo activar la traducción en vivo de Google

El proceso es simple y no requiere configuraciones avanzadas:

Abrí la app Google Traducir en tu teléfono o tablet Android.

Elegí los dos idiomas que vas a usar.

Tocá “Traducción en vivo” en la parte inferior.

El micrófono detecta automáticamente cuándo cambia el idioma.

Para escuchar la traducción, tocá el texto en pantalla.

Podés pausar o reanudar con el botón “Hablar”.

De forma predeterminada, el sistema detecta solo cuál de los dos idiomas está hablando cada persona.

Más funciones nuevas en Google Traductor

La app también suma mejoras impulsadas por Gemini, la IA de Google. Ahora traduce mejor modismos, expresiones locales y jerga, evitando traducciones literales que suelen perder sentido. Por ejemplo, frases como “stealing my thunder” pasan a tener una interpretación más natural y contextual.

Además, se refuerzan las herramientas para aprender idiomas, con devoluciones más precisas en la práctica oral y un sistema de seguimiento que muestra cuántos días seguidos entrenás, ideal para mantener la constancia.

Aprender idiomas con inteligencia artificial

En Google Labs, la empresa lanzó tres experiencias gratuitas basadas en IA:

Tiny Lesson : vocabulario y gramática adaptados a situaciones reales.

Slang Hang : diálogos informales para entender cómo se habla en la vida cotidiana.

Word Cam: sacás una foto y aprendés el nombre de los objetos en otro idioma.

Con estas novedades, Google apunta a que la traducción y el aprendizaje de idiomas sean cada vez más naturales, accesibles y parte del día a día.