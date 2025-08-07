El destacado cantante Jorge Rojas sorprendió a sus fans por la colaboración con un dúo de bonaerenses.

Jorge Rojas es una de las figuras indiscutidas del folklore argentino y este año lleva adelante su gira por los 20 años de carrera como solista. En ese marco, en plena recorrida por todo el país, el compositor neuquino se juntó con dos artistas bonaerenses talentosos y jóvenes para grabar una nueva canción que ya emociona a todos los admiradores de la música popular.

“Vienes a decirme adiós” es el nombre del tema que estrenó Jorge Rojas con Campedrinos en todas las plataformas musicales este miércoles y que anunciaron en las redes sociales. Como era de esperarse, los usuarios expresaron su cariño para los tres cantantes populares. “Salimoooo’!!! Quien anda ahí? Desde donde nos ven?”, escribieron los jóvenes intérpretes en Instagram.

Decenas de fans de todo el país dejaron su lugar y saludos en los comentarios. “Que bueno!!! Chicos exitosos, humildes, con el mejor! Jorge!”, expresó una usuaria y otra agregó: “Qué hermosa interpretación!! Felicitaciones!!”. “Son amorosos, carismáticos y sus canciones que llegan, me matan de ternura”, exclamó una fan en Instagram.

Cabe mencionar que hace pocas semanas Agustín Fantili y Sergio Prada se unieron a Los Nocheros para "Casi algo", la nueva chacarera que también emocionó a todos los amantes del folklore. El lanzamiento de la canción incluyó un videoclip grabado en una noche vibrante sobre la icónica calle Balcarce de la ciudad de Salta, aportando un marco perfecto a la energía del tema.

La canción simboliza un potente cruce de caminos: la experiencia de un grupo emblemático como Los Nocheros y el empuje renovador de Campedrinos, unidos para mantener vivo -y en constante movimiento- el espíritu popular del folklore argentino.

Jorge Rojas y el dúo Campredinos grabaron un tema que ya es furor en las plataformas musicales.

Campedrinos es un dúo de folklore formado por Sergio y Agustín en 2009. El nombre surge de la conjunción de sus ciudades de origen: Campana y San Pedro, ambas de la provincia de Buenos Aires. Su álbum debut sale en 2015, bajo el título “Magia”, compuesto por 15 canciones.

Durante 2016 estrenaron “Adrenalina”, álbum con producción musical de Facundo Toro, quien además participa como invitado, así como el Chaqueño Palavecino y La Mosca. En julio de 2021 lanzaron el material audiovisual “Folklore romántico", un track con un mix de 4 canciones, de autores tales como Horacio Guarany, Carlos Toro, entre otros.

Sorpresa en el folklore por el documental de un show histórico de Jorge Rojas

Por otra parte, el ex integrante de Los Nocheros sorprendió a todos sus fans al publicar un video donde vemos la intimidad de su presentación en el tradicional evento de Río Cuarto. “Íntimamente, Otoño Polifónico 2025”, escribió Jorge Rojas en su perfil de Instagram, donde publicó un reel con un tráiler del contenido único.

“El documental de este show sinfónico junto a la orquesta filarmónica de Córdoba, dirigida por Obi Homer”, agregó el popular artista y completó: “Gracias Río Cuarto por habernos convocado y recibido para dar este gran show! Los espero en mi canal de YouTube para verlo completo!!”.