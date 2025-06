Los Nocheros sorprendieron a sus seguidores de redes sociales.

Los Nocheros son una de las bandas emblema del folklore argentino y, a pesar de su gran renombre, suelen fusionarse en la actualidad con bandas que están en su etapa emergente. Así sucedió con Campedrinos, el dúo que unió sus voces a las de Los Nocheros en una canción que llamó la atención en las redes.

Las canciones de folklore suelen aludir a las historias de amor tradicional, pero en el caso de la creación del mencionado dúo se plantea una historia muy propia de estas épocas: los casi algo, esas relaciones en las que una de las partes no quiere comprometerse para un vínculo serio, pero al mismo tiempo hay sentimientos reales y actitudes muy parecidas a las de un noviazgo.

"Cuando no sabés que son.. mandale esto: No somos novios ni amigos, tampoco desconocidos, pero sos mi casi algo, con eso me alcanza y me muero de amor", soltaron los tres integrantes de Los Nocheros y los Campedrinos, quienes llevan ese nombre porque uno de ellos es oriundo de Campana y el otro, de San Pedro. En la sección de comentarios del posteo, los fans dejaron mensajes como: "Ay muero por escuchar ese tema entero" y "Que bonito.. exitos con esta hermosa chacarera".

El recuerdo de Álvaro Teruel al primer baterista de Los Nocheros

“Rubén Chamé era el batero, el primer batero de Los Nocheros. Tan importante lo consideramos nosotros porque es como que le da el punch y también le da el mix que luego nosotros en nuestras voces folclóricas y, con nuestra forma de cantarlo, con la forma de tocar de mi viejo la guitarra, han ido fusionando y han hecho un estilo que consideramos que es nuestro. Más este estilo nuestro en un principio fue que se fue armando”, comentó Teruel. Y agregó: “Rubén Chamé fue parte de ellos. Es parte de esta canción, ‘Carta abierta al corazón’, que ahora prontito voy a estar mostrándoles. Me animé a cantarla teniendo ese recuerdo resignificando un poco la letra. Me pasa mucho de que empiezo a leer las canciones y como que me cuentan otra cosa antes".

Los Nocheros.

Teruel pronunció estas palabras en un breve video que compartió en uno de los posteos de su cuenta de Instagram y cerró: "Yo también decía como que las escuchaba directamente me era como que a las canciones las aprendía como por una cuestión fonética, sonora. No sabía exactamente qué es lo que decían las canciones”.

Qué es FAlklore

"Nació ¡FAlklore! Se estrena el 20 de junio a las 13h, Día de la Bandera, en el canal de YouTube. ¡FAlklore! es una tertulia hermana de ¡FA!, pero con luz propia. Se levanta más temprano, le gusta el día, el mate que gira, el vino que arranca, las palabras que se reparten y las guitarras que andan sin apuro", comenzó Mex Urtizberea, en alusión a un evento del que formarán parte Soledad Pastorutti, Milo J, El Chaqueño Palavecino, Cuti Carabajal, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Lito Vitale, Chango Spasiuk, Julián Kartun, Miguel Rep y Juan Quinteros. "¡FAlklore! nace de la necesidad de encontrarnos. Es una reunión en casa de Mex Urtizberea, que esta vez se abre como patio".