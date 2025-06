El grupo de folklore Los Nocheros marcó una época en el género musical desde sus comienzos gracias a sus famosos vocalistas, pero también por el talento de los músicos y compositores que formaron parte de la creación de temas muy famosos. El cantante más joven del conjunto, Álvaro Teruel, destacó la figura de uno de estos artistas menos conocidos por los fans y fue contundente sobre su aporte: “Importante”.

El hijo de Mario Teruel, es integrante de Los Nocheros desde 2005, y se sumó para reemplazar a Jorge Rojas en la alineación inicial de la mítica banda salteña. Ahora, desde las redes sociales comparte un ciclo de videos denominado “Escritorio de Canciones” y en su quinta entrega se la dedicó a Rubén Chamé. “Primer batero de Los Nocheros, compositor con mi viejo de ‘Carta abierta al corazón’”, describió Álvaro.

“Al momento de interpretarla y tocarla en la bata recordé aquellos ensayos y shows de Los Nocheros que presenciaba de niño”, expresó el Teruel de 38 años y le mandó un mensaje especial a sus seguidores desde Instagram por las reacciones ante la producción del contenido especial: “Estoy muy agradecido con todos los lindos mensajes que recibí estos últimos días. Me alegro que les haya gustado”.

El rol clave del primer batero de Los Nocheros: “Le da el punch”

“Rubén Chamé era el batero, el primer batero de Los Nocheros”, comenzó Teruel y destacó: “Tan importante lo consideramos nosotros porque es como que le da el punch y también le da el mix que luego nosotros en nuestras voces folclóricas y, con nuestra forma de cantarlo, con la forma de tocar de mi viejo la guitarra, han ido fusionando y han hecho un estilo que consideramos que es nuestro”. “Más este estilo nuestro en un principio fue que se fue armando”, agregó y reiteró: “Rubén Chamé fue parte de ellos”.

Los Nocheros se consagraron como una de las bandas más queridas del folklore argentino.

“Es parte de esta canción, ‘Carta abierta al corazón’, que ahora prontito voy a estar mostrándoles”, agregó Álvaro Teruel y confesó: “Me animé a cantarla teniendo ese recuerdo resignificando un poco la letra. Me pasa mucho de que empiezo a leer las canciones y como que me cuentan otra cosa antes”.

“Yo también decía como que las escuchaba directamente me era como que a las canciones las aprendía como por una cuestión fonética, sonora. No sabía exactamente qué es lo que decían las canciones”, detalló el vocalista de Los Nocheros en un breve clip que compartió para sus casi 60 mil seguidores.