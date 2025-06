Los Nocheros sorprendieron con un nuevo video en sus redes.

Los Nocheros tienen un ciclo de entrevistas, música y comida en YouTube en el que suelen mantener charlas con colegas de distintos géneros musicales. En una reciente emisión, Álvaro Teruel se abrió y decidió contar lo que le pasaba cuando era chico, en relación con su forma de cantar.

La banda recibió a artistas como Gastón Cordero, Seba Madrazza y Vanessa Paz en la última emisión de su ciclo de YouTube, en el que el menor de los miembros de Los Nocheros contó su historia con el falsete. Se trata de una técnica de canto utilizada para dar matices diferentes a las canciones y también para llegar a notas demasiado altas para el rango vocal del cantante.

"A mí me decían que no tenía falsete, y Dani Campos me dijo: 'Vos tenés que hacer iolerei, iorelei. Y asi tuve falsete", comentó entre risas el miembro de Los Nocheros, grupo integrado además por Rubén Ehizaguire y Mario Teruel. En la sección de comentarios, se pudieron leer algunos mensajes de apoyo y admiración hacia los famosos cantantes que, además de tener una apretada agenda en relación a sus conciertos, también llevan adelante este programa basado en una peña folklórica junto a artistas y figuras de la música argentina.

Furor por un encuentro de artistas del folklore

"Nació ¡FAlklore! Se estrena el 20 de junio a las 13h, Día de la Bandera, en el canal de YouTube. ¡FAlklore! es una tertulia hermana de ¡FA!, pero con luz propia. Se levanta más temprano, le gusta el día, el mate que gira, el vino que arranca, las palabras que se reparten y las guitarras que andan sin apuro", comenzó Mex Urtizberea, sobre su iniciativa de unir a folkloristas como Soledad Pastorutti, Milo J, El Chaqueño Palavecino, Cuti Carabajal, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Lito Vitale, Chango Spasiuk, Julián Kartun, Miguel Rep y Juan Quinteros. "¡FAlklore! nace de la necesidad de encontrarnos. Es una reunión en casa de Mex Urtizberea, que esta vez se abre como patio. Lo nuevo se sienta a la par de lo eterno para darse la mano. ¡FAlklore! es un encuentro presente. Una complicidad viva de voces, memorias y destinos. Todos se sientan a la mesa. Conversan, piensan, cantan, recuerdan, se emocionan, escuchan y proponen. El canto no se divide: se trama en una ronda de gentes de muchos paisajes. ¡FAlklore! es el sonido de lo que se hace con ganas (...) una propuesta similar al ¡FA! pero con foco en el folklore, para acercarlo a las nuevas generaciones", cerró el actor.

Los Nocheros.

Las tiernas palabras de La Sole a Jorge Rojas

"Gracias por sus saludos! Lograron con su buena energía y todas esas cosas lindas que dicen alegrarme el día! Gracias por estar siempre bajo cualquier circunstancia, valoro cada cosa que hacen para encontrarnos, sé que a veces las cosas no salen como las planificamos, pero sepan que nuestra intención es siempre la mejor! Los abrazo de corazón", comentó Rojas en sus redes. Por su parte, Soledad le respondió: "Muchas felicidades Jorge!!! Los mejores deseos para vos siempre".