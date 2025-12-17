Efemérides del 17 de diciembre qué pasó un día como hoy

Cada 17 de diciembre se conmemoran efemérides y hechos históricos ocurridos en la Argentina y en el mundo que dejaron una huella en la humanidad. En esta fecha sucedieron eventos significativos que abarcan desde el fallecimiento de Simón Bolívar hasta la emisión del primer capítulo de Los Simpson y la celebración del Día del Contador Público.

A continuación, te contamos los hechos más destacados:

1830 - Fallecimiento de Simón Bolívar

El militar y político venezolano murió a los 47 años en la ciudad colombiana de Santa Marta. Fue fundador de las repúblicas de Gran Colombia y Bolivia, y uno de los grandes próceres de la guerra de la emancipación de Sudamérica del imperio español.

1903 - Hermanos Wright

Los ingenieros estadounidenses Wilbur y Orville Wright realizaron el primer vuelo con motor. La hazaña la lograron con el biplano Flyer I en las afueras del pueblo de Kitty Hawk, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Los hermanos Wright patentaron el aeroplano el 22 de mayo de 1908.

1917 - Ley Seca

El Congreso estadounidense aprobó una resolución a favor de la Enmienda XVIII a la Constitución estadounidense para prohibir la fabricación, importación, exportación, venta y transporte de bebidas alcohólicas en todo el país. La “Ley seca” entró en vigor en enero de 1920 y concluyó en diciembre de 1993, cuando fue anulada por la Enmienda XXI a la Constitución estadounidense.

1949 - Nacimiento de Paul Rodgers

El cantante británico nació en la villa inglesa de Middlesbrough. Apodado “La voz”, fue fundador de las bandas Free y Bad Company, de gran popularidad internacional en la década de los años ‘70. Entre 2005 y 2009 realizó giras como vocalista de la banda británica de rock Queen.

1972 - San Lorenzo

San Lorenzo de Almagro, dirigido por Juan Carlos “Toto” Lorenzo, se convirtió en el primer equipo en ganar los torneos Metropolitano y Nacional de la Primera División en un mismo año. En la final del Nacional, derrotó a River Plate por 1-0 en la cancha de Vélez Sársfield, con gol de Luciano Figueroa en tiempo de alargue.

1989 - Los Simpson

La cadena de televisión Fox Broadcasting emitió en Estados Unidos el primer capítulo de la popular sátira sobre las andanzas de una familia de la clase media estadounidense que ya lleva más de 30 temporadas.

1997 - River campeón

Con la dirección técnica de Ramón Díaz, el equipo de River Plate ganó la décima y última edición de la Supercopa al vencer por 2-1 al San Pablo brasileño en el estadio Monumental con goles del delantero chileno Marcelo Salas.

2000 - Boca Juniors

En el estadio La Bombonera, Boca Juniors ganó el Torneo Apertura de Primera División al vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata, con lo que conquistó la “triple corona” de 2000 al haber obtenido además la Copa Libertadores de América y la Intercontinental.

2010 - Primavera Árabe

En la ciudad tunecina de Sidi Bouzid empezó una serie de manifestaciones populares en reclamo de más derechos sociales y democracia que se propagó a otros países y pasó a llamarse la Primavera Árabe.

2025 - Día del Contador Público

Esta fecha es un reconocimiento de la labor de estos profesionales en aplicar e interpretar leyes, normativas, dictámenes y resoluciones contables e impositivas.