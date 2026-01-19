Temperatura agradable en CABA y el Conurbano: así será el clima hoy lunes 19 de enero

Temperatura agradable en CABA y el Conurbano: así será el lunes 19 de enero

Comenzó una nueva semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo estará el tiempo este 19 de enero en Buenos Aires y alrededores. Este lunes el cielo estará solo algo nublado y la temperatura se encontrará agradable al comenzar en una mínima de 15 grados y alcanzar solo los 24.

El martes 20, de acuerdo al SMN, volverá a elevarse la temperatura, aunque no regresará el calor extremo. El tiempo se encontrará entre una mínima de 19 grados y una máxima de 27 grados, mientras que el cielo se mantendrá solo algo nublado.

La semana comenzará con temperaturas agradables por debajo de los 28 grados

Clima más cálido y seco: así será el verano 2026 en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que el verano será más caluroso de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.