Sorpresa en el folklore por lo que se supo de Los Nocheros: "El primero"

Los Nocheros son uno de los conjuntos del folklore que marcaron un antes y un después en la música argentina.

En el ciclo de entrevistas y guitarreadas que armaron Los Nocheros con distintos cantantes y artistas del folklore argentino es un éxito y siempre deja momentos inesperados o anécdotas que nadie conocía. La última entrega de "Nocheros en la mesa" tuvo como invitados especiales a Nahuel Pennisi y Laura Esquivel, con quienes conversaron sobre un tema muy particular relacionado con la música: los micrófonos que usan en el escenario.

Tal y como señalan Los Nocheros en su canal de YouTube, a lo largo del programa “el espíritu de la guitarreada y el humor están más presentes que nunca”. “Una experiencia donde el amor por la música, la comida y las anécdotas interminables, harán que te sientas parte de lo más íntimo que nutre el alma de los cantores de Salta”, detallan los famosos cantantes y músicos, Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel.

En una de las conversaciones entre Los Nocheros y sus invitados de lujo, Mario explicó cómo se organiza con los micrófonos sobre el escenario para cantar: “Cuando cantamos con los de piso y con la guitarra acá arriba, dos micrófonos no más, estábamos parados y el que hace los coros se pone más lejos del micrófono y el solista, claro, se arrima. La mezcla era ahí natural y venía la introducción y había que subir la guitarra”.

Mientras tanto, Laura Esquivel planteó una dificultad que sufre: “Yo tengo de la vieja escuela de alejarte el micrófono si cantas fuerte y ahora hay sonidistas que te dicen ‘no, no, es micrófono se banca que te pegues’”. “Entonces ahí está el quilombo también, pero pará cómo hago para sacarme el chip y poner otro”, comentó la actriz y cantante y completó: “No, me da pánico tener el mic tan cerquita”.

Allí el vocalista y fundador de la agrupación salteña reveló: “Yo también, llevo muchos años así haciéndome boludo, pero aparte porque toco la viola y la miro la guitarra y cuando menos pienso, no le doy bola al micrófono y muchos años digo porque la vez pasada, me han dicho ‘eh acercate’”. Por su parte, Pennisi planteó entre risas: “Estaría bueno que el micrófono te siga si ves que estás cantando bajito ‘Bueno me acerco solo’. Con un robot, le ponemos Inteligencia artificial al micrófono para cuando estoy cantando bajo”.

Los Nocheros recibieron a Nahuel Pennisi y Laura Esquivel en su programa de streaming.

La revelación de Los Nocheros que sorprendió a todos

“Ya la mayoría no usa cable, yo no sé si finamente hay una diferencia entre el inalámbrico y el cable”, preguntó el joven cantante y Mario le explicó: “Es muy distinto, es casi analógico, sino se enfría la cosa. Es más cálido el sonido en esa finura”. Y luego de un momento musical entre los artistas, el fundador del conjunto folklórico reveló que el primero que cantó con el micrófono inalámbrico fue Rubén.

“El primero que ha cantado con eso, en el año 95”, detalló Teruel y bromeó sobre su compañero: “Un amigo le ha traído el micrófono ese de Estados Unidos, de ahí que le quedó ‘Jackson’, al negro”. Luego repasó que estaban en el Festival de Diamante: “Vamos a probar sonido y yo ya lo había escuchado, ya estaban chupando a la tarde y había uno de sonido que le decía al otro ‘Vas a ver cómo canta este’”.

“El Negro salía con el micrófono pegadito y se iba para delante. Uno le dice al otro ‘qué te he dicho yo, canta sin micrófono. Mirá los otros tres tienen micrófono y este no’”, completó Teruel y su colega cerró la historia: “En esa época venía y tenía un pomponcito, así como la espuma, encima yo le sacaba y se queda más chiquito, digamos, menos se lo veía. El negro andaba por todos lados”.