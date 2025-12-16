Pan dulce y panettone para Navidad y Año Nuevo: 4 lugares de Buenos Aires para comprar y qué precios tienen

En Buenos Aires, pastelerías y restaurantes apuestan por versiones artesanales y premium que respetan la tradición, incorporan recetas familiares y elevan el producto con ingredientes de calidad

Con la llegada de las Fiestas, el pan dulce y el panettone vuelven a ocupar un lugar central en la mesa de Navidad y Año Nuevo. En Buenos Aires, la gastronomía ofrece versiones artesanales y premium que combinan tradición, recetas familiares e ingredientes de calidad, con propuestas para distintos gustos y presupuestos.

La parolaccia: panettone clásico de inspiración italiana

Dentro de la oferta porteña, La Parolaccia renueva su apuesta con un panettone artesanal que respeta la tradición italiana. Elaborado a partir de una receta familiar, se caracteriza por una masa esponjosa y delicada, trabajada con tiempos precisos y una cuidada selección de ingredientes.

En su interior se integran castañas de cajú, almendras, nueces, higos en almíbar y frutas abrillantadas, logrando un equilibrio de texturas y sabores en cada porción. El producto se completa con un glaseado de jalea y un packaging elegante, pensado para regalar. Cada unidad pesa aproximadamente un kilo y tiene un valor de $32.000. Se consigue en todas las sucursales de la marca distribuidas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.

Biasatti colegiales: panettone artesanal en formato take away

Biasatti Pastificio Centrale, ubicado en el barrio de Colegiales, presenta su panettone 100% artesanal para las Fiestas 2025. La propuesta, desarrollada por los chefs Milton Bertoni y Stefanía Langford, se enfoca en procesos cuidados, masa madre e ingredientes frescos.

La marca ofrece dos versiones de 400 gramos, pensadas exclusivamente para take away. Una opción combina pasas de uva y naranjas confitadas, con un precio de $23.000, mientras que la alternativa con frutos secos seleccionados alcanza los $27.000. Ambas variantes reflejan el perfil de pastelería premium que distingue al espacio y se posicionan como una opción práctica para sumar a la mesa festiva o regalar.

Las medialunas del abuelo: pan dulce artesanal y tradición

Con motivo de su 25° aniversario, Las Medialunas del Abuelo lanza su pan dulce artesanal de edición limitada, elaborado especialmente para la temporada navideña. La receta se basa en masa madre y fermentación lenta, lo que da como resultado una miga suave, aromática y bien aireada.

El relleno combina frutas abrillantadas y confitadas con nueces, almendras y castañas, mientras que la superficie se completa con frutos secos y cerezas, en línea con el estilo clásico de la marca. Cada unidad pesa 500 gramos y se comercializa a un precio sugerido de $14.600. Está disponible en todas las sucursales del país y también puede comprarse online, con retiro en el local elegido según disponibilidad.

Entre la tradición y la innovación, el pan dulce se resignifica como un producto que refleja la creatividad de la gastronomía porteña

Alo’s: pan dulce premium y box dulce de fiestas

Alo’s Boutique presenta una edición especial de pan dulce con la impronta del chef Alejandro Féraud. La propuesta apunta a quienes buscan productos artesanales, elaborados con fermentación lenta y materias primas de alta calidad.

Las dos versiones disponibles -una clásica con frutos secos e higos confitados y otra con chocolate y naranjas confitadas- se destacan por su miga húmeda y perfumada, con una cobertura brillante que realza el trabajo artesanal. Cada pan dulce tiene un valor de $45.000. Además, la casa ofrece un Box Dulce de Fiestas, una selección premium que incluye pan dulce, turrón, mantecol casero, garrapiñadas, galletas, vino y queso, a $120.000, disponible en edición limitada.

Estas propuestas reflejan cómo la gastronomía local reinterpreta los clásicos de fin de año, con opciones que combinan identidad, sabor y calidad artesanal.