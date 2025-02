El público del folklore no esperaba escuchar la confesión de Nahuel Pennisi: "Por un tiempo"

Nahuel Pennisi y una confesión que resonó en el público del folklore.

Nahuel Pennisi es de los artistas más destacados del folklore argentino y a sus 34 años. cosechó un sinfín de éxitos con la música convirtiéndose en un artista valorado dentro del ambiente. En este arranque del 2025, el cantante y guitarrista tiene una serie de compromisos y en una entrevista brindada recientemente, lanzó una confesión inesperada para su público que causó distintas reacciones plasmadas en las redes sociales.

Son muchos los artistas de folklore que trascendieron con sus canciones en la música argentina. Uno de ellos es Nahuel Pennisi, quien a pesar de su corta edad, se reinventó dentro de la cultura popular e impactó a muchas personas con su voz y su estilo guitarrístico. Previo a su presentación del 22 de marzo en el Festival Palpitar a realizarse en el Konex, brindó una entrevista y dejó varias reflexiones.

"Creo que un poco es la energía y lo lindo que tienen los festivales de generar encuentros con diferentes artistas, que cada uno transmita algo diferente. Un poco el folklore es eso, es compartir con la familia", expresó Pennisi. En un momento de la nota, decidió exponer un detalle muy personal respecto a la dinámica de sus shows y sorprendió a más de uno.

Nahuel Pennisi es uno de los artistas exponentes de la música argentina.

"¿Hay una canción que siempre te piden?", preguntó la entrevistadora. El artista respondió Oración del Remanso de Jorge Fandermole y sacando al folklore, se quedó con Universo Paralelo. "¿Hay alguna que puedas confesar que ya tengas ganas de jubilarla?", repreguntó la joven. Pennisi fue firme y sentenció: "Capaz Oración del Remanso. No es que cumplió un ciclo ni mucho menos eh, pero siento que a veces me gusta no tocarla por un tiempo para darle otro aire".

Nahuel Pennisi dejó perplejo al folklore con lo que contó de su vida: "¿Qué es eso?"

Al increíble talento para cantar, Nahuel Pennisi le agrega su buen humor, una dulzura especial y mucha humildad para ser unos de los artistas más queridos del folklore, el cuarteto y todo el mundo de la música argentina. Además, el cantante no tiene problemas en revelar temas íntimos y familiares, así como los más controvertidos al explicar de forma simple y sin vueltas su experiencia de vivir con ceguera.

En ese sentido, el cantante Nahuel Pennisi detalló que es lo que más lo inquieta sobre cómo el resto de las personas perciben su discapacidad visual. “La gente se cuida mucho con mi ceguera y es algo normal”, confesó y reveló que en varias ocasiones, cuando el resto intenta ser respetuosos, evitan hablarle de cosas relacionadas con la vista. Y esa faceta genera que se dirijan a él de una manera poco normal.

“Me pasa que sufro cuando evitan hablar de ver”, reclamó Pennisi, con mucha honestidad y también con un poco humor. “Te encuentro y en vez de decirme ‘nos vemos’, me decís ‘nos cruzamos’ ¿Qué es eso? Los dos sabemos que no es natural en vos hablar así”, ejemplificó entre risas durante una entrevista con Telenoche.

“Yo a la madre de mis hijos le dije una vez que lo nuestro fue amor a primera vista. Se quedó mirándome con una cara”, relató mientras estallaba de risa. Además, describió que vive su condición muy naturalmente junto con su familia. “Mis hijos conviven con mi ceguera de una manera emocionante. La más chica dice ‘mamá ya termine la leche mirá’ y a mí me dice ‘ya tome la leche, tocá’ y me alcanza la mamadera”, apuntó.