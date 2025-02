"No tengo palabras": lágrimas en el rock nacional por lo que se descubrió de Mollo y Divididos en el Cosquín Rock

Qué pasó con la histórica banda de rock nacional liderada por Ricardo Mollo.

Divididos es sin dudas una de las bandas históricas del rock nacional, conformada por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella. El grupo viene de hacer una efusiva presentación en el Cosquín Rock y tras la realización del festival, se descubrió una historia desconocida que conmovió de lleno al ambiente de la música. "No tengo palabras", dijo uno de los involucrados.

El Cosquín Rock se llevó adelante el sábado 15 y domingo 16 de febrero y una de las bandas que conformó la amplia grilla de artistas fue Divididos. En este marco, hubo una situación inesperada que los puso en el centro de la escena y tuvo que ver con un ritual al que se sometieron Mollo, Arnedo y Catriel.

Divididos se presentó el sábado 15 de febrero en el Cosquín Rock 2025.

Todo comenzó cuando Juan Tello, un fanático de Divididos oriundo de San Juan, le regaló una sandía al bajista de Divididos, Diego Arnedo. Este gesto espontáneo se transformó en un ritual y en esta edición del Cosquín Rock volvió a suceder lo mismo. El joven no solo conmovió a los fanáticos de la banda por haber tenido este acercamiento con ellos, sino que cautivó a los propios protagonistas.

"No tengo palabras de todo lo que se ha generado en torno a una pequeña locura que ahora es gigante", expresó en primera instancia Tello en sus redes sociales, donde publicó una serie de imágenes del show de Divididos en el festival y aprovechó para sacarse una foto con ellos. "Ver que Ricardo Mollo se hizo una remera (me la regaló), ver la sonrisa de Diego Arnedo al recibir la ofrenda que le hacemos hace 4 años, no tiene precio. Conocer a los chicos y el cariño que me demostraron un montón de personas a lo largo del festival, es algo que me va a quedar para toda la vida. La sandía a Divididos pasó a tener otro significado que no sé cuál será, pero me siento un privilegiado por todo lo que me esta pasando. Yo solo hago cosas raras para gente normal", celebró.

Después de años: salió a la luz un video del Pity Álvarez que impactó al rock nacional

Cristian "El Pity" Álvarez es de los artistas más influyentes del rock nacional por su historia en la música con las icónicas bandas Viejas Locas e Intoxicados. Después de unos años alejado del ambiente por haber estado privado de su libertad y abocado a la recuperación de sus adicciones, el cantante de 52 años se convirtió en tendencia por un video reciente que ilusionó a todos por una posible vuelta a los escenarios.

Sin dudas que el nombre de Cristián "El Pity" Álvarez resuena constantemente en la música argentina. El cantante trascendió generaciones con sus canciones y en julio de 2018 su vida dio un giro inesperado luego de entregarse a la Policía tras asesinar a un vecino de su barrio en Villa Lugano.

Luego de pasar por el pabellón psiquiátrico de la cárcel de Ezeiza, el cantante cumplió prisión domiciliaria con una tobillera electrónica que fue revocada en el 2023 por los jueces que también suspendieron el debate oral, ya que consideraron que no se encontraba en condiciones psíquicas para afrontar el proceso. En ese sentido, los magistrados ordenaron informes trimestrales para conocer su estado de salud mientras realiza una rehabilitación por su adicción a las drogas.

Mientras tanto, el músico se rodeó de colegas del ambiente, como Daniel Melingo, con quien lanzó el tema Pesar en octubre de 2024. Esto alimentó la ilusión de la gente para que vuelva a los escenarios y el video que circuló en las últimas horas generó furor en el rock nacional: "El Pity" apareció en un bar ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.