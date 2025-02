"Justicia": se conoció un nuevo video de Charly García que impactó al rock nacional

Charly García y un nuevo video que despertó múltiples reacciones en el rock nacional.

Charly García es sin dudas uno de los máximos exponentes de la música en Argentina y desde hace tiempo que no brinda recitales ni sale a la calle por decisión de su entorno, ya que prefieren resguardar su salud. Sin embargo, en los últimos días se dio a conocer un video del artista de 73 años en el Hotel Faena y la historia detrás de su presencia en el lugar causó impacto en el ambiente del rock nacional.

Como consecuencia de algunos problemas de salud, Charly García hace tiempo que no lleva adelante un show. De hecho, el último fue en el año 2019, cuando se presentó en el Luna Park. Más adelante, tocó en el Centro Cultural Kirchner: en 2021, interpretó solo dos canciones tratándose de Esos raros peinados nuevos y Canción para mi muerte.

Tras haberse viralizado un video suyo ingresando a su edificio que causó preocupación en la gente, ahora se dio a conocer uno nuevo: estuvo en el Hotel Faena, una tarotista se lo encontró y su relato llegó a oídos del programa de Juan Di Natale en la Mega 98.3. "Ayer estaba caminando por Buenos Aires, recorriendo con dos amigos de Estados Unidos. Terminamos en Puerto Madero tomando un café en el Hotel Faena y de pronto lo veo a Charly aparecer", contó María Bailac.

"Le hice un video y le empecé a contar a mis amigos americanos quién era, que es la estrella del rock nacional", continuó. En ese momento, le dijo a Charly que era tarotista, le preguntó si quería que le tire las cartas y el músico asintió. "Le salió la justicia que es una carta super linda, que habla justamente que hay una justicia divina que se encarga de todo, que hay que dejarlo en un plano superior", detalló.

La foto de Charly García junto a la tarotista que lo interceptó en el Hotel Faena.

"Habla del equilibrio, el balance, que las cosas suceden siempre. De hecho, es una carta de resolver algo, había algo del pasado que estaba trabado y que se iba a solucionar este año. Y se puso contento", concluyó la mujer. La aparición de Charly causó alegría en el ambiente del rock nacional y la historia despertó múltiples reacciones en las redes sociales.

Gaspar de Los Fundamentalistas no escapó a la polémica con Charly y arde el rock nacional: "Muy bajo"

Gaspar Benegas es uno de los artistas reconocidos dentro de la música argentina por ser el actual guitarrista del Indio Solari en Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Es por eso que lo que dijo hace pocos días resonó en el ambiente del rock nacional por una escandalosa polémica que salió a la luz sobre Charly García, motivo por el cual se despertaron todo tipo de reacciones en la cultura nacional.

El guitarrista de Los Fundamentalistas y quien fue productor de Las Manos de Filippi, Gaspar Benegas, utilizó sus redes sociales para hacer un comentario sobre la polémica en torno a lo que pasó con Charly García a la cual no escapó. Sergio Rotman, saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y productor de bandas como Los Auténticos Decadentes y Los Cafres, criticó fuertemente el disco nuevo La Lógica del Escorpión pero sumó una chicana repudiable sobre su actual estado de salud. "Terminaste con pañales a los 73 años, hijo de puta", lanzó.

Por este motivo, varias personas del ambiente del rock nacional salieron a defender al creador de Rezo por vos, entre ellos, Gaspar Benegas, quien dejó en claro que tuvo sus diferencias con Charly, pero lo apoyó tras los comentarios de Rotman. "Yo también tengo cuestiones personales con Charly, pero tirarle públicamente en este momento es muy bajo", consideró el guitarrista en un comentario publicado desde su cuenta de Instagram.

Al mismo tiempo, el sonidista de Los Piojos, Oscar Sofio, también dejó clara su postura en contra de los dichos de Sergio Rotman. "Es importante opinar del arte y sus artistas con respeto, aunque no nos guste ni un poquito, y en el caso de un artista como Charly García, más aún. Hubiera sido bueno no decir nada u opinar en privado, pero en un medio no está bueno hablar mal de los artistas solo porque a nosotros no nos guste"; soltó.