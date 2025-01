El rock nacional, en shock por lo que le dijo Ciro a la nueva bajista de Los Piojos: "Sin desmerecer"

Andrés Ciro Martínez convocó a Luciana Vásques para reemplazar a Micky Rodríguez en el bajo.

Los Piojos es sin dudas de las bandas más populares del rock nacional y vienen de causar furor en la música tras la seguidilla de recitales que brindaron en diciembre y terminaron de llevar adelante el pasado sábado 25 y domingo 26 de enero en el Estadio Único de La Plata. En este contexto, Ciro Martínez causó impacto en el ambiente de la cultura por lo que le dijo a Luciana Vásques, más conocida como "Luli Bass", la nueva bajista del grupo en lugar de Micky Rodríguez.

La vuelta de Los Piojos desató una ola de reacciones en la música por la historia que marcó la banda a lo largo de los años. Sin embargo, el anuncio se vio ligeramente marcado por una fuerte interna con el bajista Micky Rodríguez: según indicó, no se habían puesto de acuerdo para su regreso, pero el grupo publicó un comunicado donde aseguró que lo estaban esperando, situación que dividió aguas en el público.

Con el correr de los shows, Luciana Vásques, la bajista que reemplazó a Micky en el bajo, se apoderó del instrumento y se integró de la mejor manera a la dinámica de Los Piojos. Es por eso que tras el cierre de los recitales en La Plata previo a sus presentaciones en Cosquín Rock y Quilmes Rock, Ciro Martínez le dijo unas palabras.

"Revelación 2024/25 de los escenarios argentinos. Sin desmerecer tu larga carrera, sin duda el 'gran público' te descubre ahora. Sacaste 63 temas en 5 días", expresó el cantante tras un video que publicó "Luli" en su cuenta de Instagram donde se los puede ver a ambos disfrutando del último show. "Afrontaste el desafío de reemplazar al bajista de una de las tres bandas más populares de la Argentina con coraje y humildad. Y eso la gente lo percibió enseguida", agregó.

En el posteo realizado, "Luli" se mostró conmovida por haber sido parte del regreso de Los Piojos y le agradeció a Ciro por haberla llamado. "La rompiste en cada show y te ganaste a cada uno que vino a vernos. Ahora los más chicos quieren tocar el bajo. Y con cuerdas verdes. Impresionante", concluyó. Tanto el video publicado por la artista como el sentido comentario de Ciro despertaron muchas reacciones en el ambiente del rock nacional.

El sentido comentario de Ciro a Luciana Vásques, la reemplazante de Micky en Los Piojos.

Echaron al músico de una histórica banda argentina y arde el rock nacional: "Gente oscura"

El mundo del rock nacional se encuentra atravesado por un inesperado testimonio. Se trata del músico de una histórica banda argentina, quien salió con los tapones de punta a revelar todo tipo de detalles acerca de su salida del grupo. A través de una entrevista brindada recientemente, el artista despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la cultura nacional y alimentó una tensión latente.

En los últimos días, uno de los artistas reconocidos de la escena del rock nacional decidió contar lo que vivió luego de que lo echen de Catupecu Machu, la banda liderada por Fernando Ruíz Díaz. Se trata de Abril Sosa, el baterista que dialogó con la FM Rock & Pop y ventiló todos los detalles vinculados a su controversial salida. "El año pasado me echaron de Catupecu de una manera muy injusta y muy cruel", introdujo.

"Por supuesto que a nadie le gusta que lo echen de ningún lado, pero menos de tu casa y menos personas que no son los dueños de tu casa", sostuvo. En este sentido, Abril dejó en claro que no fue Fernando Ruíz Díaz quien lo contactó para despedirlo y esto no le gustó para nada a pesar de que no le haya perdido cariño, ya que se conocen desde que él tiene 12 años. "Somos muy cercanos. Yo ya no puedo decir que Fernando es mi amigo, pero fuimos muy hermanos", añadió.

"Nos conocemos en las miserias y las cosas buenas, pero yo nunca pude aceptar que me echen de Catupecu y que no haya sido Fernando. Si alguien tiene que tomar una decisión, somos los únicos dos Catupecu en el proyecto, Fernando y yo, no gente random como hay siempre", soltó Abril. En última instancia, se lamentó de haber perdido contacto con el cantante en el marco de su reciente ACV y concluyó con una fuerte reflexión sobre su personalidad: "Se podría haber muerto... todo eso fue tan trágico para mi. Y Fernando no es una mala persona, es un buen tipo, pero es una persona muy infantil. Tiene aspectos infantiles donde le cuesta afrontar ciertos conflictos. Lamentablemente no está rodeado de buena gente y eso es lo grave, porque cuando sos buena persona y te rodeás de gente oscura, te mandás cagadas".