Cuenta regresiva para definir el cronograma electoral en la provincia de Buenos Aires

La Legislatura bonaerense sesionará el próximo jueves para definir la suspensión de las PASO, medida sobre la que prácticamente no hay disidencias. El presidente de la Cámara de Diputados provincial, el massista Alexis Guerrera, anunció su intención de tratar el proyecto que envió en noviembre pasado el diputado del Frente Renovador, Rubén Eslaiman, como llave para un acuerdo. Fue luego de que el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mano derecha del gobernador Axel Kicillof, calificara como inconstitucional la propuesta presentada por un grupo de legisladores alineados con La Cámpora que, además de suspender las primarias, establece que los comicios provinciales deben ser concurrentes con los nacionales de octubre, interviniendo en una facultad exclusiva del gobernador. El nuevo cruce renovó la tensión en la definición del cronograma electoral, que ahora incluye la posibilidad de una candidatura provincial de Cristina Kirchner.

"El jueves vamos a suspender las PASO", aseguró Guerrera. Agregó que buscará reflotar el proyecto de Eslaiman, que en su momento contó con el respaldo de todo Unión por la Patria. Más recientemente, esa propuesta fue completada por un los diputados de Derecho al Futuro, la línea de Kicillof. Además de suspender las PASO, este nuevo proyecto avanzó en la definición del nuevo cronograma y era más completo, según la mirada de la gobernación, pero no sumó otros apoyos dentro de Unión por la Patria. Hubo una reunión entre Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa que no resolvió las diferencias, se armó un grupo de trabajo para seguir conversando y, luego de la primera reunión, apareció el proyecto elaborado la jefa del bloque de senadores bonaerenses de UP, Teresa García, junto a otros 15 senadores que añadió la convocatoria unificada para octubre como es el deseo de Cristina y Máximo Kirchner.

"Avanzaron sobre las atribuciones del gobernador", sostuvo Bianco en su habitual conferencia de prensa de los lunes. Leyó el artículo de la constitución provincial que establece que le corresponde al gobernador convocar a elecciones y subrayó que no se lo estaba respetando. De hecho, nunca la legislatura convocó a las elecciones en Buenos Aires. Resaltó que la presentación de un proyecto por parte de la bancada de senadores que se supone del oficialismo había sido "de manera intempestiva, sin consulta y sin aviso", interrumpiendo las conversaciones que buscaban saldar las diferencias en un marco de unidad. Teresa García le replicó que no había sido intempestivo porque es una discusión que vienen teniendo desde hace meses, cuando el Gobierno nacional consiguió que se aprobará la utilización de la boleta única de papel para las elecciones nacionales.

En diálogo con El Destape Radio, la jefa del bloque de senadores de UP