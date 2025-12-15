El ministro Walter Correa repudió el atentado a SEIVARA y denunció un intento de intimidar al movimiento obrero

Luego del atentado que sufrió la sede Central del SEIVARA, el ministro de Trabajo de provincia de Buenos Aires, Walter Correa, repudió el violento episodio en el que un grupo de encapuchados ingresó y causó serios daños en la oficina de Cristian Jerónimo, secretario general de la Confederación General del Trabajo. Esto se da en el marco de la movilización convocada por la CGT para este jueves a las 15hs hacia Plaza de Mayo, por la reforma laboral que impulsa el Gobierno libertario.

En su cuenta personal X (ex Twitter), el ministro bonaerense condenó el hecho de violencia: "Repudio enérgicamente el atentado sufrido a SEIVARA, un hecho gravísimo para intimidar al movimiento obrero y frenar la movilización de CGT. Toda mi solidaridad con el secretario general Cristian Jerónimo y con las y los compañeros del vidrio". En esta sentido, compartió el documento emitido desde Azopardo 802.

Vandalismo y amedrentamiento

En la madrugada de este domingo, desde el Sindicato de Empleados de la Industria del Vidrio y Afines dieron a conocer un video en el que se pueden observar los datos de la oficina del referente sindical y secretario general del triunvirato de la CGT, Cristian Jerónimo. El ataque consistió en la destrucción de las cámaras de seguridad para luego acceder al lugar a través de la terraza, en la que se pudo ver elementos de oficina desparramados, y la destrucción de los sillones, cajones vacíos, cuadros descolgados, macetas rotas, entre otros.

En su denuncia, Jerónimo, quien lidera la CGT a sus 41 años, no dudó en calificar el hecho como un "mensaje", dada la profesionalidad con que se llevaron a cabo los daños y el contexto de movilizaciones sindicales próximas, como la prevista para el jueves 18 de diciembre en Plaza de Mayo.

La CGT repudió el ataque

La CGT emitió un comunicado para repudiar el ataque cometido contra Jerónimo y el Sindicato del Vidrio en momentos en que se define la movilización de la CGT con la adhesión de nuevos gremios, y el llamado a medidas de fuerza como el paro convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). "Resulta ingenuo creer que este hecho responde a un simple delito policial y no a un intento de amedrentamiento hacia todo el movimiento obrero en las vísperas de la movilización que se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre en defensa del trabajo y contra la reforma laboral", escribieron desde la Confederación.

Evaluaron el acto delictivo como "un hecho que retrotrae a viejas prácticas" que se creían "superadas" en la Argentina, y destacaron que "este tipo de mensajes de odio y antidemocráticos no hacen más que reforzar la unidad de pensamiento y acción", "Tenemos claro lo que nos une: la defensa del trabajo de los argentinos y las argentinas", sentenciaron.