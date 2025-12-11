La CGT se pinta la cara contra la reforma laboral: marcha el 18 de diciembre

Tras la reunión de este mediodía para formalizar una postura unificada frente a la reforma laboral de Javier Milei, la CGT anunció que realizará una masiva marcha en protesta de la iniciativa.

"Confirmado, marcha el 18/12 al Congreso. Masiva movilización abierta a toda la sociedad", afirmaron a El Destape desde la central obrera.

Una reunión cargada de tensiones: entre la rosca interna y el reclamo de la calle

Dentro de la CGT conviven dos miradas. El sector más moderado insiste en sostener el frente político y parlamentario, mientras que el ala más combativa presiona para que la central dé señales concretas de movilización. Según un dirigente que participará de la reunión, habrá “rosca de palacio, pero también de calle”, una frase que refleja la tensión que atraviesa a la cúpula sindical.

Aun así, desde el entorno de los triunviros anticipan que, tras el encuentro, habrá “silencio de radio”, lo que implica que no se anunciarán medidas de fuerza y que la central evitará sobreactuar confrontación mientras avanza el debate legislativo.

La estrategia en el Senado: un frente común para bloquear la reforma laboral

Horas antes de la reunión de este jueves, los triunviros de la CGT —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello— junto al titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvieron un encuentro con el bloque peronista en el Senado. Allí recibieron el compromiso explícito de rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

En la reunión participaron José Mayans, Mariano Recalde, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich y Martín Soria, además de los dirigentes y diputados Vanesa Siley y Hugo Yasky. Todos coincidieron en que cualquier modernización laboral debe discutirse dentro del marco de las convenciones colectivas de trabajo, y no mediante un proyecto unilateral del Ejecutivo.

El presidente Javier Milei presentó la reforma laboral este jueves.

El Gobierno incluyó en la reforma laboral uno de los puntos más conflictivos con la CGT

La reforma laboral, denominada "Ley de Modernización Laboral", introduce cambios orientados a limitar la obligatoriedad de ciertos pagos sindicales, tanto por parte del trabajador como del empleador. En relación con las cuotas solidarias sindicales (pagos a cargo del trabajador no afiliado) y otros aportes obligatorios, el proyecto establece el principio del consentimiento explícito del trabajador para su retención.

Se establece que las deducciones, retenciones o compensaciones por concepto de cuotas, aportes periódicos o contribuciones (a las que el trabajador estuviera obligado por normas legales o convencionales) no podrán efectuarse sin el consentimiento expreso del trabajador que autorice dicho descuento. Además, establece quelLos empleadores podrán actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical solo si media conformidad expresa del trabajador, existe un acuerdo entre el empleador y el sindicato, y el procedimiento cuenta con una resolución de la Secretaría de Trabajo que lo autorice.

Qué puede pasar después de la reunión

Por ahora, la CGT no anunciaría paro general ni protestas, pero tampoco descarta medidas a futuro. El clima interno muestra una tensión creciente entre la estrategia institucional y el reclamo del ala dura por activar un plan de acción si el Gobierno insiste con una reforma que consideran regresiva.

La cúpula sindical buscará reforzar alianzas en el Congreso mientras define sus próximos pasos según cómo avance el debate de la reforma laboral. Sin embargo, la inclusión de puntos considerados inaceptables por el sindicalismo pueden cambiar la tendencia y obligarlos a tomar una postura más dura de cara al futuro.