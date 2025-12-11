Tenista francés Folliot, suspendido 20 años por amaño de partidos

FOTO ARCHIVO ILUSTRATIVA-Un recogepelotas sujeta unas pelotas de tenis durante un partido de la rama masculina de Wimbledon

El francés Quentin Folliot fue suspendido por 20 años por cometer 27 infracciones al programa anticorrupción del tenis, informó el jueves la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA).

Folliot era una figura central en una red de jugadores que operaban en nombre de una organización de amaño de partidos, descubrió una investigación de la ITIA, y es el sexto jugador sancionado por este motivo.

Folliot ocupaba el puesto 488 en la clasificación de la ATP y ganó 60.047 dólares en premios de individuales y dobles.

El francés negó 30 cargos relacionados con 11 partidos entre 2022 y 2024, ocho de los cuales jugó, y un funcionario independiente de audiencias anticorrupción, Amani Jalifa, confirmó 27 de los cargos en octubre.

La decisión escrita de Jalifa afirmaba que Folliot, de 26 años, era "un vector para una organización criminal más amplia, que reclutaba activamente a otros jugadores e intentaba incrustar la corrupción más profundamente en las giras profesionales".

Folliot, que fue suspendido provisionalmente en mayo de 2024, también ha sido multado con 70.000 dólares y se le ha ordenado devolver pagos corruptos por un total de más de 44.000 dólares.

El tiempo cumplido en virtud de la suspensión provisional se ha descontado de su periodo de inelegibilidad, lo que significa que la inhabilitación de Folliot finalizará el 16 de mayo de 2044, sujeta al reembolso de las multas pendientes.

Con información de Reuters