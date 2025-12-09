Caso $LIBRA: querellantes piden el apartamiento del fiscal Taiano por “proteger al Gobierno”

El querellante Martín Romeo pidió este martes el apartamiento del fiscal Eduardo Taiano del caso $LIBRA por entorpecer la investigación. Lo acusa de falta de objetividad para seguir al frente de la pesquisa en la que están imputados el presidente Javier Milei y su hermana Karina, ambos involucrados en una cripto estafa millonaria. “Está queriendo dirigir la investigación para proteger al gobierno actual, que, no casualmente, parte de él es investigado en esta causa”, cuestionó Romeo a través de su abogado Nicolás Oszust.

“Hemos solicitado formalmente la recusación y apartamiento inmediato del Fiscal Eduardo Taiano, debido a lo que consideramos una actuación deficiente durante el desarrollo de la investigación. A lo largo del proceso, entendemos que Taiano no habría actuado con la diligencia ni el rigor acusador que su cargo exige, inclinándose reiteradamente a favor de los planteos de la defensa mientras ignoraba y desoía sistemáticamente las solicitudes de prueba y los planteos realizados por la querella”, explicó Romeo en un posteo de este martes en su cuenta de X. El planteo, que rubricó el letrado Oszust, se realizó ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi que es el que tendrá que definir si hace lugar a la solicitud o no, tras escuchar al fiscal.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Según Romeo, “la continuidad del Fiscal Taiano al frente de la investigación podría poner en riesgo la búsqueda de la verdad objetiva y debilitar la posibilidad de avanzar en la atribución de responsabilidades penales en un fraude que habría afectado a más de 1.500 argentinos y cientos de miles de personas en todo el mundo”.

El pedido de apartamiento

En el pedido de apartamiento, Romeo –que es uno de los querellantes que tiene el cripto escándalo- y su letrado Oszust destacaron la falta de objetividad del acusador público y señalaron 6 hechos que exponen el accionar de Taiano en favor del Gobierno y en contra del esclarecimiento de lo ocurrido.

“Tenemos en cuenta que los Agentes Fiscales deben actuar con el principio de objetividad; siendo una cuestión abarcativa de este principio que los Fiscales no sean influenciados por el poder político y que de esa forma produzcan la prueba que puedan en pos de defender los valores y principios jurídicos vigentes y ejercer racional y ponderadamente el poder penal del Estado”, señaló el querellante del cripto escándalo. Acto seguido enumeró diferentes “actitudes procesales” de Taiano que “como director de la investigación” lo que hicieron fue obstaculizar el devenir del proceso que tanto preocupa al Presidente y su hermana.

Entre los hechos cuestionados se destacan:

1) Que Romeo solicitó el 25 de noviembre pasado que “se libre oficio a todos los exchanges para que informen las billeteras en las cuales operan los nombrados Orlando Rodolfo Mellino y Favio Camilo Rodríguez Blanco; lo que al momento de la presentación de este escrito no tuvo respuesta alguna”. Estas dos personas fueron sindicados como dos “cueveros cripto” con los que habrían trabajado los acusados de intermediar en la estafa: Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes habrían movido dinero producto de toda la operatoria investigada en momentos claves del caso. Mellino y Rodríguez Blanco habrían intervenido en operaciones de conversión de criptoactivos a dinero fiduciario.

2) Que realizaron un pedido a Taiano el pasado 14 de noviembre “para que requiera el allanamiento de unos domicilios en los cuales se podría encontrar pruebas vinculadas con la maniobra investigada en autos (dicho pedido se notificó al Sr. Fiscal el 28/11/2025 por cédula electrónica) y, nuevamente, al momento de presentar este escrito el titular de la acción pública no se expidió al respecto”. Se trata de un domicilio relacionado a los dos hombres apuntados de actuar en una cueva cripto relevante para esta pesquisa.

3) Que el 21 de octubre, Romeo y Oszust le pidieron al fiscal “que disponga la declaración indagatoria de los imputados Novelli y Terrones Godoy. En este sentido, en autos, hay prueba de sobra que sustente un ‘motivo de sospecha’ en el cual los nombrados formaron parte de los delitos investigados en autos”. Pero Taiano hasta el momento rechazó la detención que pedían los querellantes y nunca se expidió sobre la indagatoria: “No hubo pronunciamiento alguno del acusador público relativo a avanzar con esta investigación y tomarles declaración indagatoria a los imputados”, cuestionaron Romeo y su abogado. Novelli y Terrones Godoy mantuvieron diversas reuniones con Javier Milei y Karina Milei tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos y organizaron el evento tecnológico “Tech Forum”, donde coincidieron todos los involucrados en la criptoestafa, desde Hayden Davis (impulsor del token) a Milei y “el falso” Julian Peh. Están acusados de intermediar en la maniobra y acercarle al Presidente a los impulsores de la criptomoneda. Por su parte, Novelli abrió una caja de seguridad en el Banco Galicia de Martínez el 4 de febrero de este año, cuando comenzaron a darse movimientos de criptoactivos relacionados a la gestación del token $LIBRA, y sus familiares la vaciaron el 17 de febrero, el primer día hábil tras el estallido del escándalo. En el marco de esos manejos de dinero (el pasaje de criptoactivos a dinero físico) se sospecha del rol que pudieron haber tenido los mentados Mellino y Rodríguez Blanco.

4) Romeo también destacó que el 10 de septiembre pasado “hizo un pedido para que se citen a 4 testigos”. Uno de ellos es el periodista de La Nación Hugo Alconada Mon, por el que pidieron que se cite por segunda vez. “Nuevamente, no hubo respuesta alguna por parte del Dr. Eduardo Taiano a este requerimiento de medidas probatorias”.

5) A esto se suma que el 10 de junio, “el querellante Juan Patricio Marchetto solicitó que se cite a declarar a un testigo que, a criterio de esta querella es muy importante: Demian Reidel. Sin embargo, ese escrito fue proveído por el Dr. Taiano (ver decreto de fecha 23/6/2025) y, una vez más, el titular de la acción pública no se expidió en relación al testigo propuesto por la otra parte querellante”.

6) El último hecho que mencionan Romeo y su abogado en este pedido de apartamiento de Taiano es una contradicción grosera entre dos dictámenes que suscribió el fiscal en este caso lo “que también demuestra la pérdida de objetividad en la investigación”. La querella se refirió a los dictámenes del 11 de marzo y el 30 de mayo de este año. En el primero, Taiano se refirió a una estrecha relación entre los hechos que se investigan en el criptoescándalo y los de la causa 574/2025, donde se investiga a Karina Milei por presuntamente cobrar dinero por reuniones con el Presidente: “El objeto de investigación de ambos casos se relaciona con todas aquellas cuestiones y circunstancias vinculadas con la creación, lanzamiento y promoción de una criptomoneda denominada $LIBRA…”, dijo el fiscal, según recordaron Romero y Oszust. Ambas causas fueron acumuladas justamente por compartir diversos elementos. No obstante, Taiano no aceptó a Romeo como querellante en el segundo expediente. Para eso, el fiscal debió desdecirse de lo dictaminado el 11 de marzo. Eso quedó expuesto en el dictamen del 30 de mayo donde el acusador público afirmó lo contrario a lo que había sostenido dos meses antes: allí dijo que “las circunstancias presuntamente delictivas atribuidas a Karina Milei en esta causa son distintas, y refieren a un objeto de investigación más amplio, sin que se desprenda una conexión directa ni una afectación inmediata de los derechos del pretenso querellante. En suma, se trata de sucesos diferentes”. ¿Por qué dijo esto? Para no aceptar como querellantes a Romeo y Oszust en la causa 574/2025. Tuvo que modificar su criterio para sostener el rechazo al ingreso de esa parte al proceso.

“Por todo lo expuesto en los puntos que preceden, esta parte considera que el Dr. Eduardo Taiano ha perdido la objetividad que debe tener por ser acusador público y no se encuentra dirigiendo esta investigación en búsqueda de la verdad ni protegiendo los intereses generales de la sociedad”, concluyeron Romeo y Oszust. Esto, sin tener en cuenta que aún se espera por el peritaje de celulares secuestrados en marzo de este año a Novelli y Sergio Morales, también intermediario en la cripoestafa y exintegrante de la Comisión Nacional de Valores. La información de los dispositivos se extrajo en mayo pasado pero nunca fue analizada por parte de los investigadores. Recién en octubre el fiscal ordenó la ejecución del estudio del material extraído de los aparatos telefónicos. Hasta dispuso cruces de comunicaciones y chats entre estos intermediarios de la criptoestafa y el jefe de Estado, su hermana y el impulsor del token del escándalo, Hayden Davis, entre otros imputados. Pero a dos meses de esa orden del fiscal nada se sabe. Se trata de celulares secuestrados hace 9 meses.

Para el querellante Romeo no hay dudas: “Pareciera que la pérdida de objetividad del Sr. Fiscal se debe a que no está priorizando sus vínculos con la sociedad y, por el contrario, está queriendo dirigir la investigación para proteger al gobierno actual, que, no casualmente, parte de él es investigado en esta causa”. Un blindaje que ya lleva casi 10 meses.