El 30 de enero pasado cuando el creador de $LIBRA, Hayden Davis, se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada se realizaron diversos movimientos millonarios de dinero desde cuentas vinculadas al impulsor del token. Este martes el ingeniero en sistemas Fernando Molina detectó que ese mismo día desde cuentas vinculadas a Davis se realizaron dos transacciones y no una por 507.500 dólares entre las 18.30 y las 18.33, es decir, 1.015.000 dólares. Unos 40 minutos antes, Milei había tuiteado sobre su encuentro con el CEO de Kelsier Ventures en lo que se interpretó como su presentación en sociedad. No fue la única novedad que informó Molina. También añadió que el 3 de febrero, el día previo a que el trader Mauricio Novelli abriera dos cajas de seguridad en el Banco Galicia, se movieron 4 millones de dólares y no 1,5 millón como se había difundido anteriormente. Quién fue el destinatario de esas transacciones por ahora es un misterio. Pero podría determinarse.

Las novedades que difundió Molina desde su cuenta de X se complementan con las que publicó La Nación, que este mismo martes informó que desde una cuenta relacionada a Hayden Davis se movió medio millón de dólares a un banco virtual (Kraken, que permite convertir el dinero digital en físico) en el inicio de su reunión con Milei en la Casa Rosada, el 30 de enero, a las 14 horas; y que “horas después de finalizado el encuentro, la misma cuenta -anónima, pero vinculada a Davis por su historial de operaciones- movió más de 3,4 millones de dólares, dinero que acabaría distribuido en otras billeteras, también vinculadas directa o indirectamente con el creado de $LIBRA”.

Según cree Molina, estas transacciones mencionadas por La Nación “son txs (transacciones) entre cuentas internas de Hayden Davis que luego desembocan en las txs que mencioné hace unos días”. En su nuevo análisis sobre estos movimientos detectó que se giraron 1.015.000 dólares y 4.000.000 dólares (el doble de lo que había visto días atrás) en momentos determinantes para el devenir del caso $LIBRA.

Movimientos sospechosos en fechas claves

Según difundieron días atrás Molina y el programador Maximiliano Firtman días atrás, Hayden Davis transfirió millones de dólares a billeteras virtuales de terceros vía dos plataformas de criptoactivos que no estaban en el radar de los investigadores judiciales en momentos clave del caso $LIBRA.

La novedad la difundió el experto informático Fernando Molina el 9 de julio, quien logró reconstruir los movimientos de una wallet vinculada a Hayden Davis. ¿Cómo se logró determinar que esa cuenta que movió el dinero cripto era del creador de LIBRA? Porque Davis dejó expuesta cuál era una de sus billeteras luego de reconocer en una entrevista el reintegro de dinero al magnate David Portnoy, quien había “invertido” y perdido en el “memecoin”. Fue una forma de intentar “limpiar” su imagen.

Con ese dato Molina reconstruyó movimientos que pueden ser importantes para este proceso que preocupa y mucho al Presidente. Firtman también sumó su aporte con el cruce de datos. Tal como publicó Firtman en X, las coincidencias arrojan que:

El 19 de enero pasado, Hayden Davis se queda con US$ 21.000.000 “de una operación fraudulenta con la memecoin de MELANIA”



El 30 de enero ocurren tres episodios concurrentes.

-Tal como consta en los registros de ingreso a la Casa Rosada que fueron acumulados al expediente, a las 13.55 Hayden Davis ingresa a la Casa de Gobierno junto con el trader Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy (ambos imputados en el caso $LIBRA por ser acusados de actuar como intermediarios en la criptoestafa). Los tres se retiran a las 14.31.

-3 horas y 20 minutos más tarde, a las 17.51, Milei presentó a Davis en sociedad en "X" con un tuit y una selfie con el presidente de Kelsier Ventures. Allí, el Presidente escribió: “LA TECNOLOGÍA ES ALIADA DE LA LIBERTAD. Hoy mantuvimos una muy interesante charla con el empresario Hayden Mark Davis, quien me estuvo asesorando sobre el impacto y las aplicaciones de la tecnología blockchain e inteligencia artificial en el país. Seguimos trabajando para acelerar el desarrollo tecnológico argentino y hacer de Argentina una potencia tecnológica mundial”.

- A las 18.33, es decir, 42 minutos después del posteo del Presidente, Hayden Davis hace un movimiento de dinero primero de 100 dólares cripto (USDC) y luego de 507.400 dólares cripto a través de la plataforma Bitget a una billetera cuya tenedor se desconoce por ahora. Según informó Molina este martes fueron al menos 2 transferencias por ese mismo monto porque la cuenta “Bvsge envía la misma cantidad de dinero y en la misma cantidad de txs a Bitget. Esta es información nueva que surge como continuación de la investigación mía y de la nota” de La Nación, indicó el experto. “Es decir, se envió un total de 1.015.000$ a Bitget el 30/01 y no solo 507,500$”, añadió. Ambos movimientos se dieron diferencia de 3 minutos.

El 3 de febrero Davis hace nuevos movimientos millonarios. En un primer momento se informó de un movimiento de 1.991.000 dólares también a través de Bitget a la billetera de un tercero. Pero Molina precisó este martes que ese día al final se terminaron moviendo al menos 4 millones de dólares. “Ahora podemos observar que se envío casi ~4M”, escribió en X.



En un primer momento se informó de un movimiento de 1.991.000 dólares también a través de Bitget a la billetera de un tercero. Pero “Ahora podemos observar que se envío casi ~4M”, escribió en X. El 4 de febrero, Novelli abre dos cajas de seguridad en el Banco Galicia de Martínez y deposita junto a su madre María Alicia Rafaele y su hermana Mará Pía Novelli el contenido de lo que llevaba en unas mochilas. El ingreso fue captado por las cámaras del banco y aportado a la causa.



El ingreso fue captado por las cámaras del banco y aportado a la causa. El 13 de febrero el CEO de Kelsier Ventures envía 1.275.000 dólares a una cuenta de un tercero pero en esta ocasión a través de la plataforma Gate.io. Al día siguiente se lanzaría $LIBRA.



pero en esta ocasión a través de la plataforma Gate.io. Al día siguiente se lanzaría $LIBRA. El 14 de febrero se lanza $LIBRA y Milei posteó en pos de darle impulso al “proyecto”. Como explicó el damnificado y querellante Martín Romeo, fue el tuit del Presidente el que lo llevó a él y a muchos conocidos suyos a “invertir” en el token. En pocos minutos el memecoin creció en cotización lo que llevó a quienes lo crearon a retirar su parte y hacer grandes ganancias. Acto seguido, el valor del criptoactivo cayó estrepitosamente y la gran mayoría de compradores perdió dinero. Luego de varias horas, el Presidente bajó su tuit. El daño ya estaba hecho.

-De acuerdo a lo informado por Molina este martes, la cuenta “Bvsge envió 2 M a (la cuenta) BREmW el 14/02 y luego envió a Bitget entre el 20/02 al 22/02 haciendo varias transacciones por un total de 2 M”. Para este experto hay muchas transacciones para seguir analizando en los días posteriores al lanzamiento de $LIBRA.

Tres días después del lanzamiento del token del escándalo, el 17 de febrero, la madre y la hermana de Novelli, vacían las cajas de seguridad. Fue el primer día hábil tras el estallido del criptoescándalo. Cuando la Justicia allanó las cajas no encontró nada. Según pudo reconstruir este El Destape, el fiscal que instruye la causa $LIBRA, Eduardo Taiano, solicitó a la UIF y a ARCA que elaboren un informe sobre María Pía Novelli.

De acuerdo a Firtman, en lo referido a los movimientos de dinero cripto detectados, “por el modus operandi (probar primero el envío de una suma pequeña), pareciera concluirse que no eran transferencias a billeteras propias sino a terceros que podrían o no ser los mismos destinatarios en cada una de esas transferencias. Ese mismo modus operandi (común en el mundo cripto) está confirmado que usó en otra transferencia a un tercero”.

Las revelaciones

En un hilo de tuits, este martes Molina se hizo eco de lo publicado por La Nación y explicó:

“Las txs (transacciones) mencionadas creo que son txs entre cuentas internas de Hayden Davis que luego desembocan en las txs que mencioné hace unos días”, precisó respecto a lo revelado por el matutino.



El ingeniero en sistemas especifica que en la nota de La Nación se “menciona que una cuenta vinculada a Hayden Davis (HUZEW) transfirió 3,43 M de dólares a otra cuenta (Bn1XY) y casi 500k a Kraken el 30/01 previo a la reunión en Casa Rosada”. Todo a través de plataformas cripto.



Luego indica que el 30 de enero, cuando fue la reunión Milei-Davis, entre las las 18:30-18:33 sucede todo esto:

- “Bn1XY envía 1,68 M y 1,75 M a dos cuentas: 3e60b y BVsge”.

- “3e60b envía 1,75 M a AorUn que termina enviando 507.500$ dólares a Bitget en dos txs (con una chica de 100$). Esta es una de las txs, marcada en verde, que había informado hace unos días”

- “Bvsge envía la misma cantidad de dinero y en la misma cantidad de txs a Bitget. Esta es información nueva que surge como continuación de la investigación mía y de la nota”.

“Es decir, se envió un total de 1.015.000$ a Bitget el 30/01 y no solo 507,500$”, concluye en referencia a lo que había descubierto días atrás.

“Otro punto interesante, es que yo había mencionado que a Bitget se enviaban alrededor de ~1,5 M de dólares el 03/02 (marcado en verde), pero ahora podemos observar que se envío casi ~4M” , aclaró en otro tuit.



(marcado en verde), pero , aclaró en otro tuit. El experto también indicó que “del análisis también surge que Bvsge envió 2 M a BREmW el 14/02 y luego envió a Bitget entre el 20/02 al 22/02 haciendo varias transacciones por un total de 2 M”.

Por eso, concluyó que “hay muchísimas más transacciones para analizar días posteriores.” Lo que implica que es factible que sigan apareciendo más movimientos sospechosos en momentos clave del caso $LIBRA.