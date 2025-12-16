Araceli González se molestó con el programa.

Araceli González vivió uno de los momentos más sensibles de su carrera televisiva frente a las cámaras de La Noche de Mirtha. El sábado pasado, en la mesa de Mirtha Legrand, la actriz se quebró al hablar de su vínculo con Adrián Suar y del impacto que esa historia tiene todavía en su familia. Las lágrimas, el silencio incómodo y la emoción desbordada atravesaron la pantalla y se volvieron virales en cuestión de horas. Pero lo que nadie vio fue lo que ocurrió después.

“Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar”, dijo Araceli en el programa, antes de disculparse por llorar en vivo. Conmovida, explicó que su mayor dolor no es propio sino el de su hijo: “Me hace sufrir mucho verlo sufrir. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo siempre protegí a mis hijos detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto”.

Araceli González pidió que no salga al aire

La escena recorrió portales, redes sociales y programas de espectáculos durante todo el fin de semana. Sin embargo, lejos de sentirse contenida, Araceli decidió romper el silencio y contar un detalle clave que cambió el eje de la discusión. En diálogo con Intrusos, la actriz reveló que había pedido explícitamente que no saliera al aire el fragmento en el que lloraba.

“Sí, pedí que corten la parte que lloré, pero no lo hicieron y me parece que está mal”, afirmó con una franqueza contundente. No hubo gritos ni escándalo, pero sí una crítica directa a la producción del histórico ciclo. Para Araceli, no se trató de una cuestión televisiva sino de un límite personal: la dignidad frente a un momento de extrema vulnerabilidad.

En ese contexto, la actriz explicó que su estado emocional no fue casual. Los últimos años estuvieron marcados por la pandemia, la muerte de su madre, Rosa Monteferrario, y situaciones familiares muy dolorosas. “Falleció el padre de mi hija a principios de año, hacía dos días que no dormía y estaba muy movilizada”, contó. “A nadie le gusta llorar en cámara. Me vino un vendaval de sensaciones”.

Araceli también comparó lo ocurrido con otras entrevistas recientes en el mismo canal. “En lo de Mario Pergolini me preguntaron si había algo que no quería que salga. Acá no pasó”, señaló, y aclaró que su enojo no es con Mirtha Legrand, a quien dijo respetar profundamente. “Hablé con la producción y después Mirtha me pidió disculpas. Ella es emblemática”, remarcó.