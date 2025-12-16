No es El Encargado: salió a la luz el nuevo trabajo de Guillermo Francella con un referente peronista

Salió a la luz el nuevo trabajo de Guillermo Francella con un referente peronista.

Guillermo Francella volverá al teatro con Desde el jardín, una adaptación de la novela Being There que en cine protagonizó Peter Sellers. El actor de El Encargado estará acompañado de un elenco de estrellas entre las que figura Víctor Laplace, reconocido por haber interpretado a Juan Domingo Perón en dos oportunidades.

Desde el Jardín cuenta la historia de Chance Gardiner (Guillermo Francella); un hombre de inteligencia limitada, criado toda su vida dentro de la mansión de un rico benefactor. No sabe leer ni escribir; su único conocimiento proviene del cuidado del jardín y de lo que ve en la televisión, su único contacto con el mundo. Cuando el benefactor muere, Chance es expulsado de la casa y se ve obligado a integrarse a la sociedad.

El azar hace que conozca a Eva (Andrea Frigerio), una mujer de la alta sociedad que decide acogerlo en su casa junto a Ben, su marido (Víctor Laplace), un empresario influyente, enfermo en fase terminal; para quien Chance pronto será su mejor medicina. Chance carece de malicia, ambición o deseo de poder. Sin embargo y sin proponérselo, se convierte en un sabio accidental.

Su literalidad, simplicidad y forma de expresarse con metáforas sobre plantas y estaciones climáticas son interpretadas por las personas que lo rodean - incluido el presidente de Estados Unidos (Martín Seefeld) - como un discurso filosófico o político de gran relevancia intelectual, a tener muy en cuenta. Tanto que llega a ser considerado un consejero influyente e incluso un candidato presidencial, todo por malas interpretaciones de su lenguaje inocente.

El elenco se completa con las actuaciones de Horacio Erman, Mayra Homar, Diego Jaraz, Daniel Miglioranza y Carla Pandolfi, y la obra se estrenará en el Metropolitan el próximo 28 de marzo, con dirección de Marcos Carnevale. El sitio web Plateanet ya habilitó la venta de entradas anticipadas para la comedia dramática que irá de miércoles a domingos (sábados en doble función).

Cuánto están las entradas para Desde el jardín

Las entradas para la obra Desde el jardín varían en un rango de precios que va desde los $30.000 (localidades más económicas) a $85.000.