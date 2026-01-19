Las inundaciones obligan a huir a miles en Mozambique y el presidente cancela su viaje a Davos

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Mozambique, Daniel Chapo, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York,

Las ‍graves inundaciones causadas por las fuertes lluvias han obligado a miles de personas a huir de sus hogares en Mozambique y han ‍dejado a algunas atrapadas en ⁠los tejados, mientras las crecientes aguas inundan los poblados, informaron el lunes funcionarios y testigos.

El presidente, Daniel Chapo, canceló su viaje al Foro Económico Mundial de Davos y dijo en las redes sociales a última hora del domingo que "la prioridad absoluta en este momento es salvar vidas".

La trabajadora de hospital Celeste Maria dijo a Reuters que ella y su familia huyeron de su casa en Chokwe, en la provincia meridional de Gaza, después ‌de que las autoridades enviaran advertencias sobre la intensificación de ⁠las lluvias la semana pasada.

"Nuestra casa ⁠está ahora completamente sumergida (...). Dejamos atrás a unos vecinos que ahora nos dicen que se están refugiando en los tejados mientras el agua sigue subiendo", ‍dijo por teléfono esta joven de 25 años desde un centro de reasentamiento.

La subida de las aguas sumergió árboles, ⁠dejando solo las ramas superiores visibles ‌por encima de la superficie en fotos compartidas por el consejo provincial de Gaza.

El lunes el consejo alertó de la presencia de un cocodrilo en la plaza de Xai-Xai, la capital provincial.

El país del sur de África se ha visto afectado por frecuentes catástrofes meteorológicas que, ‌según los ‌científicos, se han visto exacerbadas por el cambio climático. Según los medios de comunicación del país, posiblemente se trate de las peores inundaciones en dos décadas.

La provincia más afectada fue Gaza, al norte de la capital, Maputo, según informó el domingo la ​Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, citando datos de la agencia nacional de catástrofes.

Más de 400.000 personas se han visto afectadas y más de 29.600 casas han quedado parcial o totalmente destruidas en las cinco provincias afectadas, añadió.

No había estimaciones inmediatas sobre el número de muertos y heridos. Según las autoridades, más de 100 personas han muerto desde el comienzo ‍de la estación de lluvias en octubre.

Un portavoz del puerto de Maputo dijo que las operaciones habían sido más lentas de lo habitual, pero que "no se habían detenido". La empresa petroquímica Sasol y la empresa de logística Grindrod afirmaron que sus operaciones no se habían visto afectadas por el momento.

La vecina ​Sudáfrica desplegó un helicóptero de las fuerzas aéreas para ayudar en las labores de búsqueda y rescate.

Las fuertes lluvias también han afectado a algunas zonas de ​Sudáfrica, incluido el noreste, donde se encuentra el famoso Parque Nacional Kruger. El lunes, Kruger reabrió sus puertas a los visitantes diurnos ⁠tras varios días cerrado.

Con información de Reuters