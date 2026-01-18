El duro relato del argentino que viajaba en el tren que descarriló en España: "Yo estaba ahí"

Al menos 10 personas murieron y varias resultaron heridas tras el tras el descarrilamiento de un tren de alta velocidad en el municipio de Adamus en la región de Córdoba, España, según informaron la Guardia Civil y del Servicio Regional de Emergencias. La unidad tenía a bordo a más 300 pasajeros, entre ellos un argentino que relató cómo vivió el accidente.

El accidente sucedió este domingo 18 de enero, cuando el tren de Iryo, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid-Puerta de Atocha, descarriló a la altura de Adamuz, en Córdoba. Al salirse de su vía invadió el carril paralelo y chocó con otro tren que circulaba en sentido contrario, desde la capital española hacia Huelva. El impacto provocó que también este segundo tren se saliera de la vía y dos de sus vagones salieran disparados, dificultando aún más la salida de personas atrapadas en el interior.

Según EuroNews, el accidente se produjo alrededor de las 19:45 de España y la agencia de noticias española EFE confirmó que un total de 317 personas viajaban en el tren de Iryo. Los dos últimos vagones del tren fueron los que descarrilaron, y el último de ellos quedó volcado sobre uno de sus lados, según relató el periodista de Radio Nacional de España (RNE) Salvador Jiménez, que viajaba en ese tren en el momento del accidente.

Por el momento, se registraron al menos diez muertos y más 100 heridos, de los cuales 25 se encuentran en estado grave. Sin embargo, el operativo continúa y las cifras pueden seguir aumentando en las próximas horas.

Mediante un comunicado, la empresa Iryo lamentó "profundamente lo ocurrido" y activó "todos los protocolos de emergencia, colaborando estrechamente con las autoridades competentes para la gestión de la situación". Por su parte, el servicio de emergencias de la región de Andalucía (sur) reportó que numerosas unidades de bomberos, ambulancias y de policía se desplazaron al lugar del accidente. Adif también informó de que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía fue interrumpido.

El duro relato del argentino que viajaba en el tren que descarriló en España: "Yo estaba ahí"

Lucas Merayo, conocido como Merakio, un popular youtuber y creador de contenido argentino que vive en España desde hace cuatro años, contó en sus redes sociales que se encontraba en el vagón contiguo al que descarriló este domingo: "Estamos yendo a un lugar seguro todos los que estamos bien y podemos caminar".

Pasas las 18 horas de Argentina, a través de sus historias de Instagram, aseguró que tanto él como su pareja están bien. "Nos pasó un tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de los dos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos. Nos están evacuando al pueblo de al lado", narró. También compartió videos del operativo y aseguró que "siguen sacando gente".

Por su parte, Merakio también indicó que el tren en el que viajaba se salió de la vía a la mitad y que él "estaba ahí, en ese" y señaló al vagón de al lado, según los videos que compartió en su feed de Instagram.