Nuevo esquema de subsidios eléctricos: Formosa tendrá beneficios diferenciales por su condición climática

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) que reemplaza el esquema de segmentación vigente hasta ahora y redefine el acceso a los beneficios en función de ingresos, niveles de consumo y condiciones climáticas. En este nuevo marco, la región del Nordeste Argentino (NEA) contará con un tratamiento diferencial que reconoce, por primera vez de manera explícita, el impacto de las temperaturas extremas y la alta dependencia del consumo eléctrico durante el verano.

La medida fue confirmada por la Defensoría del Pueblo de Formosa, luego de recibir una notificación formal de la Secretaría de Transición y Planeamiento Energético del Ministerio de Economía de la Nación. El nuevo esquema quedó establecido a través del Decreto Nº 943/25 y la Resolución Nº 13/26 de la Secretaría de Energía.

Según lo dispuesto, los hogares del NEA que cumplan con los requisitos de ingresos podrán acceder a bonificaciones superiores en los meses de mayor demanda eléctrica, con topes de consumo subsidiado más elevados que los previstos para el resto del país.

Reconocimiento a la realidad climática del norte argentino

Uno de los cambios centrales del nuevo sistema es la reclasificación bioambiental de Formosa como “Provincia Muy Cálida”, una categorización oficial que reconoce las condiciones extremas de temperatura que se registran en la región y la escasa cobertura de gas natural por redes. Esta situación obliga a miles de hogares a depender casi exclusivamente de la electricidad para refrigeración durante gran parte del año.

El defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, destacó que esta modificación responde a reclamos históricos formulados desde la provincia. “Por primera vez la Secretaría de Energía reconoce nuestra realidad climática y las mayores necesidades de uso de aires acondicionados, ventiladores y otros equipos eléctricos”, señaló. La petición había sido presentada oportunamente por la Defensoría y la empresa REFSA mediante la Resolución 592/2025.

Bonificaciones especiales para el verano 2026

El nuevo esquema establece beneficios concretos para los meses críticos del verano:

Diciembre de 2025: bonificación del 50% sobre el consumo eléctrico hasta 550 kWh mensuales .

Enero y febrero de 2026: bonificación del 85% hasta el mismo tope de 550 kWh mensuales.

Este beneficio será posible gracias a un esquema combinado entre el Estado nacional y el aporte de REFSA, que permite elevar el umbral de consumo subsidiado para los hogares del NEA durante el período de mayor demanda.

Para el resto del año, los topes subsidiados serán más bajos:

300 kWh mensuales entre mayo y agosto.

150 kWh mensuales en marzo, abril, septiembre, octubre y noviembre.

El SEF elimina la antigua segmentación por niveles (N1, N2 y N3) y establece un criterio único basado en la Canasta Básica Total (CBT). Actualmente, solo podrán acceder al subsidio los hogares cuyos ingresos netos mensuales no superen el equivalente a tres canastas básicas, un umbral que ronda los $3.700.000.

Además, el nuevo sistema incorpora controles patrimoniales: la posesión de bienes considerados de lujo, como aeronaves o vehículos con menos de cinco años de antigüedad, implica la exclusión automática del régimen.

Quiénes deben inscribirse obligatoriamente

La Secretaría de Energía definió tres grupos que deben completar el formulario de inscripción para no perder el beneficio:

Beneficiarios del ex Programa Hogar, cuyo esquema fue absorbido por el SEF. Usuarios con Tarifa Social de Gas sin red domiciliaria, cuya migración no es automática. Usuarios que nunca se inscribieron en el sistema anterior (RASE), pese a tener ingresos bajos o medios.

Quienes ya estaban incluidos en el esquema previo serán migrados de manera automática, aunque se recomienda actualizar los datos si hubo cambios en ingresos o en la composición del grupo familiar.

Cómo anotarse y qué datos se requieren

La inscripción se realiza en el sitio oficial argentina.gob.ar/subsidios y puede hacerla el titular del servicio o un mayor de 18 años. Se requiere:

DNI vigente

CUIL de todos los convivientes

Última factura de energía eléctrica

Número de medidor y NIS (Número de Identificación del Suministro)

El subsidio queda vinculado directamente al punto de consumo, por lo que estos datos resultan fundamentales.