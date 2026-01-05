Tarifazo nacional: Formosa pidió postergar el nuevo régimen energético impulsado por Milei por su condición de zona cálida

El Defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, José Gialluca, solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación que, si bien el nuevo régimen comenzó a aplicarse desde este mes de enero, cabe disputar por aquellas regiones en las que se puede negociar la particularidad regional de Zonas Cálidas.

Estas zonas incluyen a Formosa, y a todas las provincias del Norte Grande, donde los consumos de energía se elevan sustancialmente debido a la necesidad de refrigeración, lo que podría generar facturas impagables para los usuarios. Por ello, Gialluca destacó la necesidad de que el nuevo régimen se aplique en el Norte Grande recién a partir del mes de junio.

En un escrito dirigido al Ministro de Economía de la Nación, Nicolás Caputo y a la Secretaría de Energía de la Nación, María Carmen Tettamanti, el defensor del pueblo advirtió sobre los efectos del Decreto Nº 943/25, firmado por el presidente Javier Milei. Esta acción elimina la segmentación por tres niveles de ingreso y crea el Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Gialluca estima que la medida implicará que los usuarios residenciales enfrenten facturas con costos impagables, debido a los elevados consumos eléctricos provocados por las altas temperaturas y el uso intensivo de aires acondicionados y otros sistemas de refrigeración. Por lo que solicitó que la implementación del SEF en el Norte Grande se postergue hasta junio de 2026, cuando las temperaturas comienzan a ceder y los consumos energéticos disminuyen.

Las modificaciones en el esquema

El nuevo esquema unifica en un solo sistema los subsidios a la energía eléctrica, el gas por red y el gas envasado, eliminando las categorías que existían anteriormente. A partir de ahora, solo habrá dos grupos: usuarios subsidiados y no subsidiados.

Para acceder al beneficio, el ingreso total del grupo familiar no debe superar los 3.600.000 pesos mensuales, equivalentes a tres Canastas Básicas para un hogar tipo según el INDEC, además de cumplir con otros requisitos patrimoniales.

En la requisitoria, el Ombudsman Provincial destacó que, para quienes accedan al subsidio, el Estado Nacional cubrirá hasta 300 kWh mensuales en determinados meses del año , diciembre, enero y febrero. Cuando el consumo supere ese tope, se facturará a tarifa plena, por lo que en Formosa todos los usuarios residenciales quedarán sin subsidio o compensación nacional, al igual que comercios, industrias y organismos públicos.

Gialluca tildó al sistema impuesto como "perverso" ya que aplica la tarifa plena sin subsidio a familias que viven en zonas con climas extremos o que tienen un mayor número de integrantes.

Además, criticó la idea que se busca instalar mediáticamente de que los países más desarrollados no subsidian la energía. “En realidad, EE. UU., China, India, Rusia, Arabia Saudita, Bulgaria, Serbia, Suecia, Dinamarca y Francia, entre otros, mantienen altos porcentajes de subsidios, como medida de contención social y fomento del consumo interno.

Fin de la Tarifa Social y del Programa Hogar

El decreto mencionado deroga la Tarifa Social Federal de Gas y elimina el Programa Hogares con Garrafa (Programa Hogar), cuyos beneficiarios serán migrados al ReSEF en un plazo de seis meses, con la intervención de la ANSES.

La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá facultades para ajustar consumos, bonificaciones y padrones. Por su parte, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) deberán adecuar los cuadros tarifarios y la facturación.

Debido a la complejidad del nuevo sistema, algunos segmentos, como los usuarios de gas en garrafas, deberán inscribirse manualmente a partir de enero de 2026, lo que podría generar exclusiones por falta de acceso a la información o dificultades con los trámites digitales. Por ello, se solicitó a la ANSES adoptar medidas para incluir de manera inmediata a estos usuarios en la base de datos, garantizando que reciban las bonificaciones correspondientes.