Este domingo 18 de enero de 2026, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció con un cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 18°C, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La jornada se presenta estable, sin probabilidad de lluvias, pero con vientos del sudeste que marcarán la pauta del día.

Durante la mañana, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, generando un ambiente ventoso en la ciudad y alrededores. A lo largo del día, la temperatura oscilará entre 18°C y 27°C, con humedad relativa en torno al 79% y buena visibilidad de 10 kilómetros, condiciones que favorecen las actividades al aire libre y el tránsito.

Por la tarde y noche, el viento se moderará un poco, con velocidades entre 23 y 31 km/h y ráfagas de hasta 50 km/h, mientras el cielo permanecerá parcialmente nublado. El SMN destacó que no se esperan lluvias en ninguna franja horaria del domingo, manteniendo la estabilidad atmosférica.

Esta situación de estabilidad y ausencia de lluvias en el AMBA invita a planificar actividades al aire libre sin mayores preocupaciones, aunque se recomienda tener precaución por la intensidad del viento, especialmente durante la mañana.

Por otro lado, el SMN emitió alertas por tormentas para el norte del país, afectando a un total de 12 provincias. Entre ellas, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes están bajo alerta naranja, que implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”. En este contexto, el organismo recomendó: “Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones”.

Además, otras regiones como el sur de Misiones, norte de Santa Fe, Córdoba, La Rioja, Formosa y Jujuy, entre otras, están bajo alerta amarilla, que señala “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires