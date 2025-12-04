Está en Prime Video, actúa Santiago Segura y es la comedia ideal para el fin de semana largo.

El catálogo de Prime Video tiene una de las mejores comedias del cine de España: se trata de Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), una sátira político social creada y protagonizada por Santiago Segura. Los detalles de la saga de comedias polémicas que no dejan indiferentes espectadores, de cara al estreno de la sexta entrega.

Torrente, el brazo tonto de la ley sigue a Torrente, un policía español, fascista, machista, racista, alcohólico y del Atleti. Tiene un vecino llamado Rafi, al que le gustan las películas de acción y las pistolas, y que vive con su madre y su prima Amparito, una ninfómana. Juntos, Torrente y Rafi, patrullarán por la noche las calles de la ciudad. La saga Torrente es una crítica de las miserias de la sociedad y la derecha española.

La saga Torrente, con más de 81 millones de euros recaudados y más de 13 millones de espectadores, es la segunda franquicia más taquillera del cine español, solo por detrás de Ocho apellidos vascos y sus secuelas. La primera entrega, Torrente, el brazo tonto de la ley (1998), recaudó unos 10.9 millones de euros, cifra significativa para el cine español de finales de los años noventa. El mayor éxito de la saga liego con Torrente 2: Misión en Marbella (2001), que amasó más de 22 millones de euros, consolidándose como una de las películas españolas más taquilleras de la historia. Completan la serie Torrente 3: El Protector (2005), Torrente 4: Crisis Letal (2011) y Torrente 5: Operacion Eurovegas (2014).

Cuándo se estrena Torrente 6

El rodaje de Torrente Presidente, sexta entrega de la exitosa saga creada y protagonizada por Santiago Segura, finalizó a principios de noviembre no exento de polémica tras sus filtraciones. Ahora, el cineasta Santiago Segura confirmó que la película llegará a los cines el 13 de marzo de 2026 y que mantendrá el tono gamberro que convirtió a la franquicia en uno de los mayores fenómenos del cine español. "Tengo las maletas hechas para irme del país el 14 de marzo", bromeó Segura en El Hormiguero después de revelar en el programa la fecha de estreno del filme.

"Lo políticamente correcto está bien para la vida, pero no cabe en la ficción. Los que sois fans de Torrente, id a ver la película; los que tenéis sensibilidad, no vayáis, por favor. Es una película que es para reírse, es ficción y en la ficción cabe todo", advirtió Santiago Segura sobre el éxito de Torrente. Aunque la saga Torrente nunca ha estado libre de polémica por la representación deliberadamente ofensiva de su protagonista, que es machista, racista, homófobo y franquista, Torrente Presidente ha recibido críticas incluso antes de su estreno.

En varias filtraciones del rodaje se veía al personaje ofreciendo un mitin desde un balcón rodeado de banderas españolas y bajo las siglas del partido político ficticio NOX, cuya estética recordaba de forma evidente a la de Vox. Esa similitud provocó un intenso debate en redes sociales, con acusaciones que pasaban desde la parodia inapropiada de la ultraderecha hasta el blanqueo de la misma. Ante la avalancha de criticas, Segura defendió el proyecto y lamentó que se juzgara "una película que ni siquiera se ha visto" y recordó que Torrente es una sátira extrema, no un panfleto político, insistiendo en que el partido NOX es una caricatura.

