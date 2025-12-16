En el caso de los argentinos, afecta a un 70% de los que viajan al exterior y eligen conectar con Lima para seguir su trayecto final

Los argentinos cuando viajan al exterior eligen hacer escalas en distintos aeropuertos para esperar entre vuelo y vuelo sin necesidad de abonar un adicional. Sin embargo, desde hace una semana pasó a ser un costo concreto para quienes arriben a Lima, Perú.

Desde hace una semana todo pasajero internacional que realice una conexión en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez de Lima deberá pagar cerca de 12 dólares por trayecto debido a la nueva Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia.

La medida desató una debate entre el sector turismo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el concesionario, Lima Airport Partners (LAP). Por su parte, las aerolíneas y otros actores del sector advirtieron que este nuevo cobro reducirá el número de pasajeros de conexión que eligen la capital peruana y restará competitividad a Lima como hub regional.

Cuánto sale el nuevo impuesto en el aeropuerto de Lima

El valor del cargo es de 11,86 dólares, con impuestos incluidos, y debe ser pagado por el pasajero durante su paso por la terminal peruana. Según LAP, se trata de una tarifa correspondiente a los servicios que presta el aeropuerto y que están a disposición de los pasajeros de transferencia durante el proceso de embarque.

En el caso de los argentinos, afecta a un 70% de los que viajan al exterior y eligen conectar con Lima para seguir su trayecto final. Ahora, deberán sumar este sobrecosto a la planificación de sus viajes. Este "nuevo impuesto" no es cobrado por las aerolíneas y no está incluido en el pasaje, por lo que debe pagarse directamente en el aeropuerto.

En la web oficial de LAP aparece un "aviso importante" con información sobre la tarifa y el enlace para realizar el pago online. A su vez, dentro de la terminal, los pasajeros encontrarán carteles y códigos QR para evitar filas y agilizar el cobro.

A fines de noviembre, LAP había informado que la aprobación de la TUUA fue establecida por Ositrán, organismo regulador y que ratifica lo pactado en el Contrato de Concesión y su Adenda 6, que fueron firmados entre el Estado peruano y el operador del aeropuerto.

En Perú, la TUAA es de 10,05 dólares más impuestos para los pasajeros con conexión internacional y 6,32 dólares, también más impuestos, para los pasajeros con conexión doméstica, aunque esta última se encuentra suspendida hasta nuevo aviso.

Cómo hacer el pago del nuevo impuesto

El pago de la tarifa se realiza a través de las diferentes plataformas habilitadas por LAP, las 24 horas del día, con tarjetas de crédito, débito, Apple Pay, Google Pay y efectivo (dólares y soles). Según la web de Aerolíneas Argentinas, para abonar se deberán seguir los siguientes pasos: