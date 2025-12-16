La madre de Lali habló de Milei.

En medio de los cruces públicos entre Lali Espósito y el presidente Javier Milei, una voz hasta ahora ajena al ruido mediático decidió hablar. Se trata de Majo Riera, madre de la cantante, quien rompió el silencio y se refirió con firmeza a las críticas que recibió su hija, incluidas las descalificaciones del mandatario, que la apodó “Lali Depósito”.

La madre, que no suele hablar con la prensa, decidió declarar ante Puro Show. Le consultaron sobre los dichos del presidente de la Nación y decidió dar su opinión al respecto, sin entrar en las chicanas que propone el primer mandatario.

¿Qué dijo la madre de Lali sobre Javier Milei?

“Es parte del asunto. Cuando uno es público, se expone a eso y uno sabe quién es, cómo es, lo que hace y qué es verdad y qué es mentira”, respondió con calma, pero con contundencia. Sus palabras apuntaron tanto a los cuestionamientos mediáticos como a los ataques anónimos que circulan en redes.

Riera también remarcó la trayectoria de la cantante y el aprendizaje que eso implica para su entorno: “Lali trabaja hace 23 años y estoy acostumbrada a que ella esté expuesta”. En esa línea, explicó que como familia eligieron no salir a responder cada agravio, ya que confían plenamente en la madurez de la artista. “Lali es una adulta y perfectamente se sabe defender”, subrayó.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista llegó cuando el periodista le preguntó si le sorprendía que las principales críticas provinieran del presidente de la Nación. La respuesta fue breve y tajante: “A mí no me sorprende nada”, dijo, con gesto serio y sin rodeos.

La madre de Lali defendió a su hija.

Sin buscar escalar el conflicto, las declaraciones de la madre de Lali sumaron un nuevo capítulo a una disputa que ya excedió el plano artístico y se instaló en el centro del debate político y cultural. Una intervención medida, pero clara, que dejó en evidencia que, incluso desde el silencio, también se toma posición.