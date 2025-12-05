La impensada reflexión de Lali Espósito sobre Javier Milei: "Es cierto"

Lali Espósito volvió a referirse sobre Javier Milei.

Lali Espósito volvió a dejar titulares, esta vez por una declaración inesperada sobre Javier Milei. A la salida de una grabación para Puro Show (eltrece), la cantante fue consultada por la fiesta de los Personajes del Año de Revista Gente y respondió con la ironía que la caracteriza: “Me han invitado. Siempre me invitan. Hace rato no participo. Tal vez había un encuentro con Pato Bullrich”, lanzó entre risas.

La charla tomó otro rumbo cuando el cronista le mencionó que Valeria Mazza había elegido al Presidente como “personaje del año”. Lejos de esquivar el tema, Lali sorprendió con una reflexión breve pero filosa: “Es cierto. Y sí… Gran personaje. Nuestro Presidente tiene ese carisma”, respondió, dejando entrever una mirada más distendida sobre la figura presidencial.

Acto seguido, le preguntaron si alguna vez se imaginaba en un rol político. La artista fue contundente: “¡No! Yo soy artista… Yo hago otra cosa”. Con esa frase, despejó cualquier especulación sobre un salto al ámbito institucional en un contexto en el que su nombre suele ser asociado al debate público.

Lali habló de las “fans” que la cuestionaron por política

En la misma entrevista, Lali Espósito se refirió a la supuesta seguidora que afirmó haber decidido no asistir a uno de sus shows por diferencias políticas. La cantante puso en duda la veracidad del posteo viral: “¿Vos sabés que era fan mía que compró una entrada? ¡No tenía ni una foto conmigo! ¡Qué raro!”, dijo con ironía.

Luego explicó que hoy elige no engancharse con lo que circula en redes: “A esta altura, con las redes me manejo muy chill”. También deslizó que todo podría tratarse de una operación mediática: “¿Una operación de parte de un sector? ¿Vos qué opinión te merece?”, respondió sarcástica al cronista.