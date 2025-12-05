Fixture de Brasil en el Mundial 2026: grupo, rivales y fechas del equipo de Carlo Ancelotti

Todo lo que hay que saber acerca de la Selección de Brasil en el grupo del Mundial 2026.

La trayectoria de la Selección de Brasil en la Copa del Mundo de fútbol es inigualable, siendo la única nación que ha participado en todas las 22 ediciones de la historia del torneo, desde Uruguay 1930 hasta Catar 2022, y es la más laureada con cinco títulos mundiales. Este dominio se consolidó en dos grandes "Eras Doradas": la primera, marcada por el surgimiento de Pelé, llevó a Brasil a conseguir un inédito tricampeonato en tan solo 12 años (Suecia 1958, Chile 1962 y la icónica victoria de México 1970). Luego, tras una sequía de 24 años, la Canarinha resurgió para ganar su cuarto título en Estados Unidos 1994, al imponerse a Italia en la primera final decidida por penales, y su quinta estrella en Corea-Japón 2002, con una recordada dupla ofensiva liderada por Ronaldo.

A pesar de su supremacía histórica, que la convierte en la selección con más partidos ganados y más goles anotados en la competición, Brasil también ha sufrido reveses dolorosos. El más traumático fue el "Maracanazo" de 1950, cuando perdió la final en casa ante Uruguay en el Estadio Maracaná. Más recientemente, sufrió otra humillación como anfitrión en la semifinal de 2014, cayendo 7-1 ante Alemania. En la actualidad, aunque sigue siendo un constante favorito, la selección busca romper una racha de más de dos décadas sin alzar el trofeo, desde su último campeonato en 2002.

Los rivales de Brasil en la fase de grupos del Mundial 2026

Grupo C

Brasil.

Marruecos.

Escocia.

Haití.

Marruecos, el "cuco" africano para Brasil en el Mundial 2026.

¿Cuándo serían los partidos de Brasil en el Mundial 2026?

Los encuentros del pentacampeón del mundo serían el domingo 14 de junio, el sábado 20 y el jueves 25 en Boston, Philadelphia, Miami o Atlanta.

