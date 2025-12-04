Jury por el caso Dalmasso: acusarán por mal desempeño a los tres primeros fiscales del crimen

Este jueves, el jurado integrado por los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walter Gispert y Aída Tarditti, decidió de forma unánime que se lleve adelante un jury contra los tres primeros fiscales que intervinieron en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso. De esta forma, los fiscales Javier Di Santo, quien actuó en la causa de 2007 a 2015; Daniel Miralles, quien intervino de 2016 a 2017; y Luis Pizarro, que estuvo a cargo de 2017 a 2019, enfrentarán un juicio político por los delitos de mal desempeño y negligencia grave.

El comienzo de esta acusación tuvo lugar en marzo de este año, cuando la familia de Nora interpuso una denuncia contra los tres primeros fiscales que participaron en la investigación del crimen que tuvo lugar hace 19 años en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Finalmente, el jurado resolvió que el jury contra Di Santo, Miralles y Pizarro se lleve a cabo, y este viernes el Ministerio Público Fiscal será notificado. Por este motivo, a partir de mañana, el fiscal general, Juan Manuel Delgado, tendrá 30 días para realizar la acusación.

En diálogo con el canal de noticias TN, Mariángeles Mussolini, abogada de Facundo Macarrón, ex esposo de Nora Dalmasso, habló sobre la confirmación del jury: "Están contentos por todo este tiempo que vienen luchando para tener justicia por Nora. Creemos que es un paso más. Esto nos renueva la confianza y las expectativas en las instituciones, confiando en que este proceso nos va a llevar a acercarnos un poquito más a tener justicia".

Dada la particularidad de tratarse de un jury múltiple, el cual la ley permite exclusivamente cuando exista "conexión de hechos", el jurado tuvo que acreditar la conexión entre los actos de los tres acusados.

El planteo de la familia de Nora Dalmasso

Tras la confirmación del juicio contra los fiscales, Mussolini explicó los argumentos que la familia de Nora alega contra los acusados. Uno de los puntos más fuertes guarda relación con los informes del exagente del FBI, Stephen Walker, quien señalaba ya en 2007 a Roberto Bárzola como sospechoso del hecho. Este documento fue entregado al exfiscal Darío Vezzaro, quien en marzo de este año confirmó que Di Santo tenía conocimiento del mismo pero decidió no incorporarlo.

"Lo importante es que en varias oportunidades, la familia indicó al parquetista (Bárzola). El archivo no perdona. Hay muchas entrevistas que se hicieron a los abogados de la mamá de Nora, de Facundo y de Marcelo, donde pedían que se lo investigara y no lo hicieron", destacó la letrada.

Debido a la falta de actividad procesal que la investigación tuvo desde 2012 a 2015, se destituyó a Di Santo. Al mismo tiempo, la representante de los Dalmasso sostiene que los dos fiscales que le siguieron también demostraron falta de interés y remarcó: "No se interesaron en lo manifestado ni investigaron las pruebas que había. Hubiese sido todo más claro, más concreto, porque lo único que tenían que hacer era seguir la sugerencia del FBI, sacar 10 muestras de los obreros que habían trabajado en la casa y cotejarlo como se hizo en 2023/2024, cuando se descubre el positivo de Bárzola".

A pesar de las pruebas contra Bárzola, la Cámara Segunda del Crimen de Córdoba decidió sobreseerlo por considerar la causa prescripta.