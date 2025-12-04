El pueblo de Buenos Aires que es furor por su experiencia de dormir en un vagón de tren.

El verano arrancó y son muchos los argentinos que no pueden irse de vacaciones por la crisis económica. Por eso, eligen las escapadas de fin de semana como una forma de cambiar de aire y disfrutar del aire libre por unos días. Entre las posibilidades para ir a disfrutar, un pueblo de Buenos Aires ofrece la experiencia de dormir en un vagón de tren y pasar una noche diferente.

Para quienes busquen pasar por la experiencia de dormir en un vagón de tren pueden viajar hasta Vagón de Campo, en Luján, donde se ofrece una propuesta de día de campo y alojamiento en vagones reacondicionados como cabañas. Vagón de Campo queda a 5 minutos en auto de la Basílica de Luján, en un entorno tranquilo rodeado de naturaleza, y dentro de sus comodidades cuenta con baño privado, cocina equipada y espacios verdes para disfrutar.

Asimismo, es una experiencia ideal para disfrutar en pareja o en familia, aprovechando la posibilidad de pasar un día diferente y en contacto con la naturaleza, aunque a pocos kilómetros de distancia de la ciudad. Otros pueblos como San Antonio de Areco también ofrecen la posibilidad de hospedarse en un vagón de tren, en predios equipados con pileta, parrilla y verde para disfrutar del mejor día de campo.

Datos a tener en cuenta si vas a dormir en un vagón de tren