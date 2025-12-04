Botón "Feel" del aire acondicionado: cómo funciona y por qué ahorra en electricidad.

El calor ya se está sintiendo a lo largo y ancho de la República Argentina, por lo que en las casas ya se empieza a escuchar el sonido de encendido del aire acondicionado. Si bien todo electrodoméstico viene con su manual, son muy pocos quienes saben bien cuáles son las funciones del aire acondicionado.

En momentos donde la vida es cada vez más cara, ahorrar en energía pasa a ser una necesidad. Es en este punto que entra en juego el botón "Feel" del aire acondicionado. Esta función, sumamente fácil de programar, es una gran aliada al bolsillo. "I feel" significa "yo siento" en inglés, y esto es literalmente lo que hace este programa: determina cuál es la temperatura del ambiente y en consecuencia regula el frío o calor, dependiendo de lo solicitado.

El botón "I feel" es perfecto para ahorrar en energía.

Otra gran opción para ahorrar energía es programar la función "ecología", representada con una hoja. Esta establece los 24 C° como temperatura predeterminada y permite regular los ventiladores del electrodoméstico. Los expertos recomiendan esta función, ya que sería lo mejor, no solo para el medioambiente, sino, la salud.

Paso por paso: cómo programar el botón "feel" en el aire acondicionado

Programar la función "I feel" del aire acondicionado es algo muy sencillo. A continuación te explicamos los pasos que tenés que seguir, para que la próxima vez que enciendas tu electrodoméstico puedas ahorrar en energía y no preocuparte por tu bolsillo:

Prendé el aire acondicionado: utilizá el botón "ON/OFF" y configura el modo de operación deseado (por ejemplo, "Cool" o "Heat") y la temperatura a la que querés estar. Localizá el botón: buscá la tecla etiquetada como "I Feel", "Follow Me" o a veces puede tener un ícono de una persona o un termómetro con una flecha en el control remoto. Presioná la tecla: pulsa el botón "I Feel" una sola vez. Verificá la activación: en la pantalla del control remoto, debería aparecer un ícono que confirma que la función está activa (a menudo es el mismo símbolo de "I Feel" o una señal de transmisión).

Si deseás desactivar la función "I feel", lo único que tenés que hacer es mantener pulsado el mismo botón durante cinco segundos. Asi que, ya sabés, si lo que te preocupa a la hora de prender el aire acondicionado es la tarifa de luz, el botón "Feel" es tu aliado en la economía.