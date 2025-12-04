Jimena Monteverde les mostró a sus seguidores de redes sociales cómo preparar una tarta de verduras completa y rica. El paso a paso de la cocinero demostró que se puede preparar este clásico de la gastronomía de manera fácil y práctica.
Comer tarta de verduras es una excelente manera de incorporar vegetales a la dieta de forma práctica, sabrosa y equilibrada. Las tartas suelen combinar verduras como espinaca, zapallo, acelga, zuchini o cebolla; a veces, queso, lo que aporta fibra, vitaminas, minerales y proteínas en una sola preparación. Además, son fáciles de hacer, rinden varias porciones y pueden conservarse bien en la heladera, convirtiéndose en una opción ideal para almuerzos o cenas livianas y nutritivas.
Otra gran ventaja es la enorme variedad de versiones que se pueden preparar. Existen tartas sin gluten, con masa integral, sin masa para reducir calorías o incluso enriquecidas con semillas para sumar nutrientes. También se pueden combinar vegetales con pollo, atún, quesos bajos en grasa o legumbres para hacerlas más completas. Esta versatilidad permite adaptar la receta a diferentes gustos, necesidades y estilos de alimentación, haciendo que la tarta de verduras siga siendo un plato saludable.
Receta de tarta de verduras de Jimena Monteverde
Ingredientes
-
1 masa de pascualina (usé la que viene con semillas)
-
2 paquetes de mix de verduras congeladas
-
Acelga, cebolla y morrón extra (opcional)
-
1 taza de choclo congelado
-
4 huevos
-
1 chorrito de aceite
-
Sal y pimienta
-
1/2 taza de queso rallado
-
2 cdas de queso crema
-
150 g de queso fresco o muzzarella en cubitos
Paso a paso
-
Salteá el mix de verduras y el choclo con un poco de aceite. Reservá.
-
Forrá la tartera con la masa y dale una precocción al horno para que quede bien crocante.
-
En un bowl, mezclá los huevos con el queso rallado y el queso crema. Sumá las verduras salteadas y uní todo.
-
Volcá la mezcla sobre la masa y agregá los cubitos de queso.
-
Horneá 25 minutos a 180 ºC hasta que quede dorada.