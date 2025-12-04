Jimena Monteverde mostró cómo hace la tarta de verduras.

Jimena Monteverde les mostró a sus seguidores de redes sociales cómo preparar una tarta de verduras completa y rica. El paso a paso de la cocinero demostró que se puede preparar este clásico de la gastronomía de manera fácil y práctica.

Comer tarta de verduras es una excelente manera de incorporar vegetales a la dieta de forma práctica, sabrosa y equilibrada. Las tartas suelen combinar verduras como espinaca, zapallo, acelga, zuchini o cebolla; a veces, queso, lo que aporta fibra, vitaminas, minerales y proteínas en una sola preparación. Además, son fáciles de hacer, rinden varias porciones y pueden conservarse bien en la heladera, convirtiéndose en una opción ideal para almuerzos o cenas livianas y nutritivas.

Otra gran ventaja es la enorme variedad de versiones que se pueden preparar. Existen tartas sin gluten, con masa integral, sin masa para reducir calorías o incluso enriquecidas con semillas para sumar nutrientes. También se pueden combinar vegetales con pollo, atún, quesos bajos en grasa o legumbres para hacerlas más completas. Esta versatilidad permite adaptar la receta a diferentes gustos, necesidades y estilos de alimentación, haciendo que la tarta de verduras siga siendo un plato saludable.

Receta de tarta de verduras de Jimena Monteverde

Ingredientes

1 masa de pascualina (usé la que viene con semillas)

2 paquetes de mix de verduras congeladas

Acelga, cebolla y morrón extra (opcional)

1 taza de choclo congelado

4 huevos

1 chorrito de aceite

Sal y pimienta

1/2 taza de queso rallado

2 cdas de queso crema

150 g de queso fresco o muzzarella en cubitos

Paso a paso