Receta de tarta de verduras de Jimena Monteverde: el paso a paso

La cocinera compartió en sus redes una receta súper completa para hacer una tarta de verduras. Jimena Monteverde indicó cómo preparar este plato de manera fácil y simple.

04 de diciembre, 2025 | 17.00

Jimena Monteverde les mostró a sus seguidores de redes sociales cómo preparar una tarta de verduras completa y rica. El paso a paso de la cocinero demostró que se puede preparar este clásico de la gastronomía de manera fácil y práctica.

Comer tarta de verduras es una excelente manera de incorporar vegetales a la dieta de forma práctica, sabrosa y equilibrada. Las tartas suelen combinar verduras como espinaca, zapallo, acelga, zuchini o cebolla; a veces, queso, lo que aporta fibra, vitaminas, minerales y proteínas en una sola preparación. Además, son fáciles de hacer, rinden varias porciones y pueden conservarse bien en la heladera, convirtiéndose en una opción ideal para almuerzos o cenas livianas y nutritivas.

Otra gran ventaja es la enorme variedad de versiones que se pueden preparar. Existen tartas sin gluten, con masa integral, sin masa para reducir calorías o incluso enriquecidas con semillas para sumar nutrientes. También se pueden combinar vegetales con pollo, atún, quesos bajos en grasa o legumbres para hacerlas más completas. Esta versatilidad permite adaptar la receta a diferentes gustos, necesidades y estilos de alimentación, haciendo que la tarta de verduras siga siendo un plato saludable.

Receta de tarta de verduras de Jimena Monteverde

Ingredientes

  • 1 masa de pascualina (usé la que viene con semillas)

  • 2 paquetes de mix de verduras congeladas

  • Acelga, cebolla y morrón extra (opcional)

  • 1 taza de choclo congelado

  • 4 huevos

  • 1 chorrito de aceite

  • Sal y pimienta

  • 1/2 taza de queso rallado

  • 2 cdas de queso crema

  • 150 g de queso fresco o muzzarella en cubitos

Tarta de verduras.

Paso a paso

  1. Salteá el mix de verduras y el choclo con un poco de aceite. Reservá.

  2. Forrá la tartera con la masa y dale una precocción al horno para que quede bien crocante.

  3. En un bowl, mezclá los huevos con el queso rallado y el queso crema. Sumá las verduras salteadas y uní todo.

  4. Volcá la mezcla sobre la masa y agregá los cubitos de queso.

  5. Horneá 25 minutos a 180 ºC hasta que quede dorada.

