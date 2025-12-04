Luis Brandoni estuvo internado.

La preocupación se instaló en el ambiente artístico luego de que Luis Brandoni, de 85 años, debiera ser internado de urgencia el viernes por la noche tras un episodio de hipertensión. El imprevisto ocurrió en plena actividad teatral y obligó a suspender las funciones de ¿Quién es quién?, la obra que protagoniza junto a Soledad Silveyra en el Teatro Liceo.

El productor Carlos Rottemberg fue quien comunicó públicamente la suspensión de las funciones, generando inquietud entre colegas y espectadores. Durante el fin de semana, incluso, reveló que el actor había sufrido un pico de presión días antes y que se lo había notado decaído, aunque los estudios médicos arrojaban resultados alentadores.

¿Cómo se encuentra actualmente Luis Brandoni?

Recién este jueves llegó información más precisa y tranquilizadora. Mediante un posteo en X, el Multiteatro confirmó que Brandoni recibió el alta y ya se encuentra en su hogar. “Desde su casa, ya restablecido Luis Brandoni, brindando públicamente para llevar tranquilidad sobre su estado y agradeciendo las innumerables muestras de cariño”, comunicaron desde la producción, despejando las dudas que rodeaban su evolución.

Luis Brandoni ya está en su casa.

Rottemberg dio declaraciones sobre la salud del actor y señaló que los profesionales habían anticipado una pronta recuperación y que el actor respondió bien a los controles médicos. Aun así, seguirá con reposo y cuidados, considerando su edad y la exigencia de sus compromisos laborales.

¿Seguirá actuando Luis Brandoni?

Debido al episodio de salud, las funciones en el Liceo quedaron pausadas. Sin embargo, la producción confirmó que la obra retomará su temporada el 2 de enero en Mar del Plata, donde Brandoni espera reincorporarse completamente recuperado.

Por ahora, el actor se enfoca en descansar y retomar fuerzas, mientras el ambiente artístico celebra las buenas noticias tras un fin de semana cargado de preocupación.

Luis Brandoni hace teatro junto a Soledad Silveyra.

¿De qué trata la obra de Luis Brandoni?

¿Quién es quién?, la comedia escrita por Audrey Schebat y dirigida por Héctor Díaz, explora la vida cotidiana de una pareja que ve trastornada una simple cena con amigos tras una inesperada llamada telefónica. Con reflexiones sobre el amor, la comunicación y la rutina, Brandoni y Silveyra encarnan a un matrimonio que invita al público a mirarse a sí mismo entre humor y honestidad.