El Destape fue el segundo portal de noticias nacional más visto en octubre

La web de El Destape se ubicó en el podio de las más vistas por los usuarios de redes durante octubre de 2025, un mes de especial intensidad informativa, que tuvo como punto más álgido con las elecciones legislativas de medio mandato.

Según un ranking elaborado por la plataforma de audiencias Comscore, el portal de El Destape tuvo un total de 15.081 visitantes únicos, un número con el que alcanzó el segundo lugar de la tabla del tráfico de medios nacionales proveniente de las redes sociales como Instagram, X, Facebook y Tiktok.

Los datos del panel Top Medios y Social, con un total de 37.698 usuarios únicos activos de más de 18 años, arrojaron que El Destape se ubicó por encima de los portales de otros medios con décadas de historia y mucho mayor poderío económico como Infobae (13.706), La Nación (13.176) y Clarín (11.093).

Según los datos, el medio fundado por el periodista Roberto Navarro solo fue superado en tráfico digital por las webs nacional de TN y por el medio provincial La Voz. Mientras TN lideró el podio con 22.952 visitantes únicos totales, La Voz obtuvo 18.631.

La audiencia de El Destape AM 1070, el anterior récord

Entre las emisoras periodísticas, El Destape AM 1070 lideró y batió récords de audiencia por YouTube según los últimos reportes de las consultoras dedicadas a medir las visualizaciones a través de la plataforma.

Durante la primera parte del año, El Destape superó ampliamente a toda su competencia de emisoras periodísticas en visualizaciones en vivo de su programación. El Pase, el programa que conduce Navarro de lunes a viernes de 10 a 12 (en el que participa un panel de prestigiosos periodistas) es el ciclo más consumido por el público de YouTube, de acuerdo a los números que arroja la plataforma.

De esta manera, El Pase se ubicó por encima del programa de Ernesto Tenembaum en Radio con Vos y, más lejos, Radio Mitre.