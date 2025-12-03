Activá YouTube Recap y mirá el resumen de tu 2025

Más allá de simplemente revisar estadísticas, Recap pone sobre la mesa cómo consumiste YouTube en 2025: qué tipo de contenido te atrapó, cuánto tiempo le dedicaste y qué creadores marcaron tus gustos.
La plataforma lo presenta en un formato visual —con tarjetas interactivas— muy similar al clásico Wrapped de otras apps, y lo liberó para todo el mundo durante estos días. ¿Querés ver tu resumen? Te explicamos cómo activarlo y qué podés encontrar.
Cómo activar tu Recap en YouTube
Para ver tu Recap 2025 hay que:
-
Abrir YouTube —desde la app o la versión web— con tu sesión iniciada.
-
Ir a la pestaña “Tú” o esperar a que aparezca un banner destacado en la pantalla principal.
-
Si tenés actividad suficiente, vas a ver la opción “Mirá tu Recap”: tocala y se desplegará tu resumen del año.
No necesitás suscripción paga ni configuración especial: basta con tener cuenta activa.
Qué incluye tu resumen 2025
Al abrir YouTube Recap vas a encontrar varios datos sobre cómo consumiste contenido este año:
-
Tus videos, shorts y podcasts más vistos, y cuánto tiempo pasaste mirando.
-
Los canales o creadores que más seguiste.
-
Si usás música en YouTube, también verás tus artistas, canciones y géneros preferidos.
-
Incluso un pequeño perfil “tipo de usuario” basado en tus hábitos de consumo: por ejemplo, “Espíritu creativo”, “Buscador de maravillas”, “Conector”, entre otros.
Además, el formato es similar a historias o stories: tarjetas interactivas que podés revisar, compartir o incluso descargar para mostrar tu resumen de año en redes sociales.
Por qué conviene activarlo y tenerlo a mano
YouTube Recap no es solo una curiosidad para ver qué viste. Puede servirte para:
-
Revisar tus hábitos: cuándo consumiste más videos, qué tipo de contenido te atrapó, si cambió tu perfil de consumo a lo largo del año.
-
Reencontrarte con creadores, canciones o contenidos que olvidaste.
-
Compartir tus “highlights” del año con amigos: un buen balance entre nostalgia, humor y estadísticas.
-
Tomar conciencia sobre cuánto tiempo pasás en la plataforma, algo útil si querés moderar el consumo.
Este fin de año, más allá de listas y rankings públicos, tu 2025 en YouTube puede tener una anecdótica retrospectiva personal. Activá tu Recap, mirá lo que consumiste y compartí tu “yo digital” con quien quieras.