EN VIVO
Youtube

Activá YouTube Recap y mirá el resumen de tu 2025

YouTube lanzó Recap 2025, una función que genera un resumen personalizado de todo lo que viste este año: tus videos más vistos, canales preferidos, canciones, artistas y hasta un perfil según tus hábitos de consumo.

03 de diciembre, 2025 | 18.11

Más allá de simplemente revisar estadísticas, Recap pone sobre la mesa cómo consumiste YouTube en 2025: qué tipo de contenido te atrapó, cuánto tiempo le dedicaste y qué creadores marcaron tus gustos.

La plataforma lo presenta en un formato visual —con tarjetas interactivas— muy similar al clásico Wrapped de otras apps, y lo liberó para todo el mundo durante estos días. ¿Querés ver tu resumen? Te explicamos cómo activarlo y qué podés encontrar.

Cómo activar tu Recap en YouTube

Para ver tu Recap 2025 hay que:

  • Abrir YouTube —desde la app o la versión web— con tu sesión iniciada.

  • Ir a la pestaña “” o esperar a que aparezca un banner destacado en la pantalla principal.

  • Si tenés actividad suficiente, vas a ver la opción “Mirá tu Recap”: tocala y se desplegará tu resumen del año.

No necesitás suscripción paga ni configuración especial: basta con tener cuenta activa.

Qué incluye tu resumen 2025

Al abrir YouTube Recap vas a encontrar varios datos sobre cómo consumiste contenido este año:

  • Tus videos, shorts y podcasts más vistos, y cuánto tiempo pasaste mirando.

  • Los canales o creadores que más seguiste.

  • Si usás música en YouTube, también verás tus artistas, canciones y géneros preferidos.

  • Incluso un pequeño perfil “tipo de usuario” basado en tus hábitos de consumo: por ejemplo, “Espíritu creativo”, “Buscador de maravillas”, “Conector”, entre otros.

Además, el formato es similar a historias o stories: tarjetas interactivas que podés revisar, compartir o incluso descargar para mostrar tu resumen de año en redes sociales.

MÁS INFO

Por qué conviene activarlo y tenerlo a mano

YouTube Recap no es solo una curiosidad para ver qué viste. Puede servirte para:

  • Revisar tus hábitos: cuándo consumiste más videos, qué tipo de contenido te atrapó, si cambió tu perfil de consumo a lo largo del año.

  • Reencontrarte con creadores, canciones o contenidos que olvidaste.

  • Compartir tus “highlights” del año con amigos: un buen balance entre nostalgia, humor y estadísticas.

  • Tomar conciencia sobre cuánto tiempo pasás en la plataforma, algo útil si querés moderar el consumo.

Este fin de año, más allá de listas y rankings públicos, tu 2025 en YouTube puede tener una anecdótica retrospectiva personal. Activá tu Recap, mirá lo que consumiste y compartí tu “yo digital” con quien quieras.

Trending
Fútbol Argentino
El fútbol y las crypto, dos mundos que coquetean y dan plataforma a escándalos Ezequiel Fernández Moores
Las más vistas