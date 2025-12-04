Araceli González reveló el costado oscuro de Adrián Suar: "Conmigo"

Araceli González contó un dato desconocido sobre Adrián Suar.

Araceli González regresó a El Trece para participar de Otro día perdido, el ciclo que conduce Mario Pergolini, y antes de ingresar al estudio sorprendió al referirse sin filtros a su vínculo actual con Adrián Suar. A veinte años del divorcio y tras un conflicto por la división de bienes que salió a la luz años después, la actriz dejó en claro que la relación con el productor continúa completamente distante.

En la puerta del canal, Araceli recordó sus inicios profesionales y expresó el afecto que mantiene por la señal: “Volví a El Trece, donde empecé. Para mí este canal es mi casa, mi familia”. Tras reencontrarse con parte del equipo técnico de sus primeros proyectos, fue consultada por Suar y respondió con contundencia: “Con lo cabrona que soy, imaginate si no hablé. Todo lo que tenía que decirle, se lo dije. Tengo muy buenas devoluciones. Con todo el mundo él es divino. Conmigo no”.

La actriz también aclaró que no mantiene contacto con su exmarido y que no pretende profundizar sobre temas que, asegura, ya forman parte del pasado. “No es mi problema. Él sabrá. Para mí está todo bien”, afirmó, aunque reconoció que una declaración de Suar fue determinante en el distanciamiento: “Él dijo que nosotros no éramos familia. Yo soy familia porque tuve un hijo hermoso… pero no es mi problema. Él sabrá”.

Araceli González respondió si trabajaría con Griselda Siciliani

Araceli también fue preguntada por su vínculo con Griselda Siciliani, ex de Suar. Prefirió no reavivar viejos roces, pero se mostró abierta a un posible trabajo juntas: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: ‘no hablo de esas cosas’. Para mí todo lo que hacen las mujeres está bien. ¿Actuar juntas? Lo hago, lo hago. Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas”.