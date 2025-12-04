La ciudad portuaria de Caldera prepara sus playas para recibir a miles de visitantes en busca de aventuras el próximo verano.

Considerado uno de los destinos turísticos más populares de Chile y que asoma para la temporada de verano 2026 por su cercanía con la frontera argentina (410 km de Purnamarca), la ciudad portuaria de Caldera prepara sus playas para recibir a miles de visitantes en busca de aventuras.

Fundada a la par del desarrollo de su puerto devenido del impacto del primer ferrocarril emplazado en el país trasandino, la joya de la región Atacama combina atractivos históricos y culturales, rodeados de la naturaleza propia del norte del Pacífico chileno.

¿Qué hacer en Caldera?

Entre los sitios históricos pertenecientes al casco urbano de Caldera, se destacan la Iglesia de San Vicente de Paul, construida en 1862; su estación, que data de 1850; la Antigua Aduana, el Cementerio Laico de Caldera y la Casa Museo Tornini. Este último de carácter privado, y que abrió sus puertas en 2010.

También gana relevancia el Faro de Punta Caldera, con su luz blanca que da destellos cada 12 segundos. Para llegar a su base, se puede optar por el recorrer el trayecto a pie, o bien tomar una embarcación tipo trimarán que permite divisarlo, así como sus islotes próximos, donde nidifican pingüinos de Humboldt y otras aves.

En materia de playas, la joya de Atacama ganan popularidad por sus aguas turquesas y arenas blancas, y a menudo se consideran entre las mejores del país, especialmente la Playa La Virgen por su belleza y mera tranquila.

Cinco playas de Caldera, el caribe chileno

Bahía Inglesa

Sus aguas turquesas son las que destacan, junto con su gran oferta de restaurantes y tiendas. Por la zona, Playa Loreto y Playa Chorrillos son las conforman el trinomio casi imbatible.

Playa La Virgen

Al igual que Bahía Inglesa, se convirtió en un destino popular, pasando de ser un lugar tranquilo sin servicios, a un lugar mucho más desarrollado y urbanizado.

Situada al sur, es reconocida por muchos como la mejor de todo el país por la hermosa tonalidad de su agua, su espectacular arena y toda su naturaleza. Está encajonada en una pequeña bahía, por lo que sus aguas son tranquilas e ideales para el baño.

Rocas Negras

También al sur de Bahía Inglesa, Rocas Negras es una playa pequeña y tranquila, ideal para relajarse y muy destacada del caribe chileno.

Playa Zapatilla

Se encuentra al norte de Caldera, unos 25 km por la carretera camino a Chañaral. Se puede llegar en transporte público o en auto y es ideal para los niños pequeños por sus piletas naturales de colores azules y turquesa.

Bahía Cisne

Ideal para practicar Kitesurf y pesca, Bahía Cisne, a diferencia de otras, es más grande y extensa. Se puede llegar en cualquier tipo de vehículo, ya que la ruta costera permite el arribo directo.

¿Cómo llegar a Caldera desde Buenos Aires?

La opción más rápida para llegar a Caldera desde la Ciudad de Buenos Aires es optar por un vuelo hasta Copiapó y luego recorrer los kilómetros finales hacia la bahía. Quienes prefieren la ruta pueden avanzar por Mendoza y seguir hacia el Pacífico.