Adiós Racing: el nuevo destino de Gabriel Arias tras despedirse de Gustavo Costas

El arquero comunicó que tomó la decisión de quedar libre.

La madrugada del martes 2 de diciembre del 2025 expuso un enorme recibimiento por parte de los hinchas de Racing para con Gabriel Arias, que en la previa comunicó la decisión de no renovar su contrato. Una medida que sorprende, debido al largo tiempo que lleva en el club pero que se encuentra motivada por la búsqueda de minutos y es ahí donde aparece otro equipo del fútbol argentino que estaría dispuesto a quedarse con su ficha.

"Es momento de agradecer más que nunca por todo lo que nos brindaste, Gaby, y recordarte que nunca te vamos a olvidar, porque sos parte fundamental de nuestra historia. Nos diste seguridad, nos hiciste invencibles y aún más grandes", expresó la Academia en las redes sociales junto a una foto en donde el arquero posa con cada uno de los seis títulos que obtuvo desde su incorporación en la temporada del 2018.

El arquero no aceptó ser suplente a los 38 años y se marchará buscar minutos en otro club

La decisión de Arias en Racing pasa por ver a Facundo Cambeses muy firme dentro de la formación titular y reducidas de gran manera sus chances de sumar minutos en el 2026. Esto lo llevó a rechazar la propuesta de Racing de extender por un año más. Por ende, el arquero se sentará a escuchar ofertas y una de ellas podría ser la de Defensa y Justicia, que va a esperar hasta enero para elevar un ofrecimiento formal.

Hay que recordar que el arquero de 38 años tuvo dos pasos por el conjunto de Florencio Varela. El primero se extendió desde el 2012 hasta comienzos del 2018 que fue dado a préstamo en Unión La Calera de Chile, pero su experiencia internacional fue corta porque duró seis meses. Aunque esto alcanzó para que la Academia decida colocar la suma de poco más de un millón de euros con el fin de obtener el 100%.

No obstante, hay comentarios que llegan desde Chile que presentan a la Universidad Católica y Colo Colo como los interesados que se encuentran en el exterior. Dos clubes que pueden ofrecerle a Gabriel Arias un salario en dólares que no todos los integrantes del fútbol argentino están en condiciones de afrontar.

La bandera "mufa" de Maravilla Martínez en Racing

Entre los hinchas de Racing comenzó a crecer un rumor que una bandera colgada en el Cilindro para celebrar el momento goleador de Maravilla Martínez pareciera que es considerada como la autora de la sequía de goles. Una racha negativa que se encuentra a días de cumplir tres meses y que es producto de un "trapo" que expone un conteo hacia los 60 tantos convertidos por parte del jugador desde su llegada al club.

Mientras que las estadísticas señalan que el atacante convirtió su último gol en la tarde del 17 de septiembre frente a Vélez en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Hasta el momento, son 10 los partidos sin que pueda inflar las redes, pero los hinchas creen que la racha podría llegar a romperse contra Boca en el marco de la semifinal del Torneo Clausura, que se disputará en la jornada del domingo 7 de diciembre.