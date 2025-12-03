Salud pública: La Rioja lanzó una campaña para incentivar la donación de sangre y responder a la alta demanda

Con el objetivo de informar a la población, La Rioja lanzó una nueva campaña para incentivar la donación voluntaria de sangre, bajo el lema de "la donación puede salvar hasta tres vidas".

Ante la creciente demanda y la necesidad constante de abastecer a los hospitales, las autoridades renovaron el llamado a la comunidad e informaron los requisitos para donar. Así como aclaraciones esenciales sobre casos especiales como personas que tuvieron dengue, hepatitis en la infancia o enfermedades crónicas controladas.

Requisitos para ser donantes

Para ser donante se debe: tener entre 16 y 65 años, pesar de más de 55 kilos, gozar de buena salud, haber descansado al menos 6 horas, presentarse con DNI y desayunar antes de donar (no lácteos). Desde el Centro Regional de Hemoterapia recuerdan que donar sangre es un procedimiento seguro, rápido y que no afecta la salud del donante.

Personas que sí pueden donar

Contrario a creencias comunes, desde el Ministerio de Salud provincial confirmaron quienes pueden hacerlo: quienes tuvieron hepatitis antes de los 12 años, personas con hipotiroidismo o hipertensión controlada (sin suspender medicación), diabéticos no insulinodependientes, personas con alergias, que no estén con con síntomas ni medicación. Asimismo también personas con asma controlada; y quienes tomen aspirinas, ibuprofeno, paracetamol, anticonceptivos, levotiroxina o medicación para el colesterol.

Respecto al universo de personas que consumen medicación: también se recomienda que sea a 72 horas después de vacunarse contra COVID-19, a los 7 días de suspender antibióticos, a los 30 días del alta por dengue no hemorrágico, a los 6 meses de hacerse tatuajes, perforaciones o cirugías menores. Asimismo, se recomienda que sea a 12 meses de partos, abortos, cirugías mayores o transfusiones.

Dado el aumento de casos de dengue en la región, el Ministerio de Salud difundió información específica: si el donante tuvo dengue clásico, podés donar sangre 30 días después de la recuperación. Si el donante tuvo dengue hemorrágico, debe esperar 4 meses. Si el donante convivió con una persona con dengue o con síntomas, debe esperar 30 días. Si el donante se vacunó contra el dengue, debe aguardar también 1 mes después de la aplicación.

Un acto que salva vidas todos los días

Desde el Centro Regional de Hemoterapia remarcan que la demanda de sangre es constante: cirugías, emergencias, tratamientos oncológicos, partos y diversas patologías requieren transfusiones diarias. Por eso, la donación voluntaria y habitual es clave para garantizar un sistema seguro y accesible para todos.



La campaña insiste en un mensaje central: donar sangre es un acto simple, seguro y profundamente solidario, capaz de cambiar la vida de quienes más lo necesitan.