Salud pública: La Rioja lanzó una campaña para incentivar la donación de sangre y responder a la alta demanda

El Gobierno provincial lanzó una nueva campaña para promover la donación voluntaria de sangre bajo el lema “la donación puede salvar hasta tres vidas”. Remarcaron que donar es un procedimiento seguro, rápido y sin riesgos para la salud.

03 de diciembre, 2025 | 11.30

Con el objetivo de informar a la poblaciónLa Rioja lanzó una nueva campaña para incentivar la donación voluntaria de sangre, bajo el lema de "la donación puede salvar hasta tres vidas".

Ante la creciente demanda y la necesidad constante de abastecer a los hospitales, las autoridades renovaron el llamado a la comunidad e informaron los requisitos para donar. Así como aclaraciones esenciales sobre casos especiales como personas que tuvieron dengue, hepatitis en la infancia o enfermedades crónicas controladas.

Requisitos para ser donantes

Para ser donante se debe: tener entre 16 y 65 años, pesar de más de 55 kilos, gozar de buena salud, haber descansado al menos 6 horas, presentarse con DNI y desayunar antes de donar (no lácteos). Desde el Centro Regional de Hemoterapia recuerdan que donar sangre es un procedimiento seguro, rápido y que no afecta la salud del donante

Personas que sí pueden donar

Contrario a creencias comunes, desde el Ministerio de Salud provincial confirmaron quienes pueden hacerlo: quienes tuvieron hepatitis antes de los 12 años, personas con hipotiroidismo o hipertensión controlada (sin suspender medicación), diabéticos no insulinodependientes, personas con alergias, que no estén con con síntomas ni medicación. Asimismo también personas con asma controlada; y quienes tomen aspirinas, ibuprofeno, paracetamol, anticonceptivos, levotiroxina o medicación para el colesterol.

Respecto al universo de personas que consumen medicación: también se recomienda que sea a 72 horas después de vacunarse contra COVID-19, a los 7 días de suspender antibióticos, a los 30 días del alta por dengue no hemorrágico, a los 6 meses de hacerse tatuajes, perforaciones o cirugías menores. Asimismo, se recomienda que sea a 12 meses de partos, abortos, cirugías mayores o transfusiones.

Dado el aumento de casos de dengue en la región, el Ministerio de Salud difundió información específica: si el donante tuvo dengue clásico, podés donar sangre 30 días después de la recuperación. Si el donante tuvo dengue hemorrágico, debe esperar 4 meses. Si el donante convivió con una persona con dengue o con síntomas, debe esperar 30 días. Si el donante se vacunó contra el dengue, debe aguardar también 1 mes después de la aplicación.

Un acto que salva vidas todos los días

Desde el Centro Regional de Hemoterapia remarcan que la demanda de sangre es constante: cirugías, emergencias, tratamientos oncológicos, partos y diversas patologías requieren transfusiones diarias. Por eso, la donación voluntaria y habitual es clave para garantizar un sistema seguro y accesible para todos.


La campaña insiste en un mensaje central: donar sangre es un acto simple, seguro y profundamente solidario, capaz de cambiar la vida de quienes más lo necesitan.

