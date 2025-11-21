Un Día para Dar 2025: La Rioja celebra el aniversario de la campaña solidaria con colectas y donación de sangre

La Rioja celebrará los 10 años del programa Un Día para Dar con una gran jornada solidaria. La actividad, impulsada por el Gobierno riojano a través del Instituto de Responsabilidad Social, forma parte del movimiento mundial que se lleva adelante en más de 150 países para promover la generosidad, la cooperación y el compromiso ciudadano.

El plan invita a las personas a “dar algo de sí” para ayudar a otros, fortaleciendo vínculos y construyendo una cultura basada en la solidaridad que se desarrollará el próxima martes 2 de diciembre, en la Plaza 25 de Mayo de la capital provincial. Desde hace una década, la provincia se suma de manera sostenida a esta iniciativa global, consolidando un espacio de participación colectiva donde cada vecino puede aportar según sus posibilidades, ya sea con bienes materiales, tiempo o trabajo voluntario.

En esta edición aniversario, la jornada tendrá como foco central la recolección de alimentos no perecederos destinados a dos merenderos de los barrios San Antonio y Santa Justina. También se impulsará la colecta de juguetes y telas para colaborar con una asociación civil que organiza una campaña de Reyes Magos, y la donación de alimentos e insumos de curación para una organización proteccionista de animales.

Además, quienes se acerquen a la plaza podrán donar cabello para la confección de pelucas oncológicas y participar de una campaña de donación de sangre que se desarrollará en el salón del Obispado, de 9 a 11. De este modo, la propuesta integra acciones solidarias que abarcan tanto el acompañamiento social como el cuidado de la salud.

La presidenta del Instituto de Responsabilidad Social, Roxana Quinteros, definió la jornada como “una fiesta de la generosidad” y destacó el significado de este aniversario: “Este año cumplimos 10 años realizando esta fiesta de la generosidad. Para celebrarlo, estamos organizando un gran evento en Plaza 25 de Mayo y se suman, además, los departamentos General Belgrano y Sanagasta con actividades propias. Agradecemos a la Legislatura y especialmente a la vicegobernadora Teresita Madera por la Declaración de Interés Provincial”.

Quinteros remarcó que cada aporte es importante: “Todos tenemos algo bueno para dar: nuestro tiempo, un juguete, alimentos, libros, pañales, telas, una mechita de cabello o insumos para animales. Cada persona puede elegir qué donar y a qué institución”. Como gesto adicional, quienes participen podrán disfrutar de manera gratuita de las pizzas ofrecidas por L’autentic.

La jornada contará con la participación de organizaciones del sector privado, fundaciones, asociaciones civiles, merenderos, comercios, organizaciones políticas, áreas de Gobierno, consejos profesionales, iglesias y numerosos voluntarios y voluntarias, que volverán a darle cuerpo al espíritu solidario que atraviesa la iniciativa desde sus inicios.