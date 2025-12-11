Chau TC: borraron un histórico autódromo argentino del calendario del Turismo Carretera 2026

La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que, finalmente, el Turismo Carretera no se va a hacer en Buenos Aires en la temporada 2026 y, de esta manera, también se oficializó la vuelta de la ciudad de Rafaela en el calendario.

La fuerte decisión de la ACTC al autódromo Juan y Oscar Gálvez en medio del conflicto político con el Automóvil Club Argentino (ACA) y avanzó con la construcción de un calendario que repetirá el formato del año próximo. En este sentido, la decisión fue ratificada por el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, quien aseguró que “ninguna categoría fiscalizada por la ACTC va a estar en el Gálvez” y atribuyó la determinación al rumbo elegido por el Gobierno porteño.

Según publicó Automundo, la ruptura responde al aval del Gobierno de la Ciudad al TC2000 para montar un callejero en las inmediaciones del autódromo, jugada que reforzó la alianza entre esa categoría y el ACA, actor central de la disputa por la fiscalización del automovilismo nacional por lo que la ACTC tomó distancia y resolvió cortar todo vínculo con el trazado porteño.

En paralelo, Mazzacane celebró el regreso de Rafaela, ausente en 2025, y destacó el valor histórico de su óvalo con tres chicanas, y sostuvo que comienza una etapa enfocada en mejorar autódromos y servicios para equipos y pilotos, con el objetivo de consolidar la presencia de plazas tradicionales en el calendario. Mazzacane evitó escalar el conflicto personal con el presidente del ACA, César Carman, y afirmó que “mantiene una relación correcta” pese a la falta de avances en las reuniones previas, y explicó que dejaron de asistir cuando “la realidad marcó que no había una buena salida” pero sostuvo que está dispuesto a retomar el diálogo si el ACA lo solicita.

Como iniciará la temporada 2026 del TC

El TC y el TC Pista abrirán el campeonato el 14 y 15 de febrero en El Calafate, luego el cronograma continuará el 8 de marzo en Viedma, el 29 de marzo en Neuquén y el 19 de abril en el Cabalén de Alta Gracia.

Se mantendrán las 15 fechas y la Copa de Oro volverá a comenzar en San Luis, en la undécima. También figuran en carpeta Toay, Termas de Río Hondo, Posadas, Concepción del Uruguay, San Nicolás y Paraná, aunque restan confirmaciones puntuales.