Alumnos no van a poder usar celulares en el secundario ni un minuto: la medida de un colegio de Mendoza que sienta precedentes

Esta semana se conoció que Australia aprobó una ley que le prohíbe a los menores de 16 años tener redes sociales. En consonancia con esta noticia, el colegio San Nicolás de la provincia de Mendoza prohibió el uso de celulares a sus alumnos durante su permanencia en la institución.

Las autoridades del establecimiento educativo comunicaron que la normativa comenzará a regir desde el próximo año e indicaron que la puesta en marcha de esta medida se debe a que se han empezado a notar consecuencias en el comportamiento de los estudiantes a raíz de estar constantemente conectados.

Ramiro Pontis Sarmiento, director del colegio, aseguró que "está muy claro que el uso excesivo de celulares genera complicaciones en los alumnos".

En este sentido, explicó: "Entendemos y creemos que es una problemática que ha llegado a un punto de perjudicar a los adolescentes y hace que, como colegio, tengamos que tomar cartas en el asunto. Los estudiantes tienen problemas para prestar atención, para estar concentrados y les genera ansiedad".

Asimismo, el directivo solicitó el acompañamiento de los padres en esta decisión que busca visibilizar que el uso desmedido de los celulares genera problemas en la manera en que se vinculan y aprenden los jóvenes.

¿Cómo se llevará a cabo la nueva normativa que prohíbe celulares en el colegio San Nicolás?

Según informaron en el comunicado, los estudiantes deberán dejar sus dispositivos móviles en espacios seguros que tendrá el colegio. Solo los podrán utilizar en casos de emergencia. Además, habrá capacitaciones sobre el uso del celular a docentes y autoridades de la escuela.

Desde el colegio secundario afirmaron que la medida también tiene el objetivo de "crear un mejor clima en las aulas" y "potenciar el conocimiento de todos los alumnos".

El caso de Australia

Este miércoles, Australia se convirtió en el primer país a nivel mundial en prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. De esta manera, las plataformas deberán eliminar las cuentas de jóvenes con esta edad. La ley, impulsada por la Ministra de Comunicaciones Michelle Rowland, alcanza a Facebook, TikTok, Instagram, Youtube, entre otras, quienes ya se mostraron en contra de la medida.

De hecho, Meta, YouTube y Reddit aseguraron que tomarán acciones legales para intentar que la Justicia elimine la medida.