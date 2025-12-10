Johansen y Liniers serán los invitados.

Mario Pergolini tiene dos nuevos invitados para este miércoles 10 de diciembre a la noche en Otro Día Perdido, programa que posee en El Trece y que viene teniendo buenos resultados en las mediciones, producto no solo del tenor que tienen sus entrevistas, sino también por la calidad de los presentes y las desopilantes intervenciones que hacen tanto él durante la nota como Rada, quien habría definido quedarse el próximo año. Este último también aporta con sus trucos de magia, que se viralizan usualmente en las diferentes redes sociales.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este miércoles 10 de diciembre?

Según mostró el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, las personas que estarán esta noche y se someterán al amplio abanico de preguntas preparado por Pergolini serán Kevin Johansen, el reconocido cantante, y Liniers, el artista y caricaturista más famoso de Argentina actualmente. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

¿Quién es Kevin Johansen?

Kevin Johansen es un cantautor argentino-estadounidense conocido por su estilo ecléctico que mezcla folk, rock, pop y ritmos latinoamericanos con humor e ironía. Se hizo popular con discos como Sur o no sur y es reconocido por su creatividad musical y letras ingeniosas. Además, han hecho varios shows junto a Liniers, en donde el norteamericano cantaba y el caricaturista pintaba algo durante el concierto.

¿Quién es Liniers?

Liniers, por su parte, es un ilustrador y humorista gráfico argentino, famoso por la historieta Macanudo y por su estilo sensible, lúdico y lleno de personajes entrañables. Además de su obra en diarios y libros, suele colaborar en vivo ilustrando conciertos, especialmente junto a Johansen.