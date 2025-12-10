Tiene solo 4 habitantes y sobrevive gracias a un grupo de adultos mayores: el pueblito de un paraje rural

En la provincia de La Pampa, a pocos kilómetros de dos rutas nacionales claves, existe un lugar perfecto para desconectarse de la ciudad. Se trata de Hucal, un pueblo de 4 habitantes que conserva una historia ferroviaria muy llamativa.

Ubicado a poco más de 140 kilómetros de Santa Rosa, Hucal se desarrolló al mismo tiempo que el tren. De hecho, su origen se remonta al año 1890, cuando los dueños de la estancia del mismo nombre cedieron parte de sus tierras para permitir el trazado de un nuevo ramal ferroviario que uniría Bahía Blanca con la ciudad de Toay.

En simultáneo, el auge ferroviario impulsó el movimiento económico del campo y, junto con él, la llegada de nuevos habitantes. Tanto fue el crecimiento que, hacia 1942, el censo nacional registró 1.119 personas. Pero, en los años 90, con el cierre definitivo de diversos servicios ferroviarios, el pueblo se fue apagando.

Hoy funciona la Escuela Provincial N°118 y cuatro vecinos del pueblo intentan incentivar el turismo para que personas de todo el país puedan visitarlos y conocer Hucal.

¿Qué ver hoy en Hucal, La Pampa?

La antigua estación de Hucal es el principal atractivo turístico. Lo interesante es que conserva carteles originales y una sensación que remite al siglo pasado. A su alrededor todavía perviven casas antiguas, perfectas para quienes disfrutan de la fotografía, y también están las instalaciones de los talleres ferroviarios, donde destaca un enorme galpón de estilo inglés de 1.600 metros cuadrados que alguna vez albergó locomotoras.

¿Cómo llegar a Hucal desde Buenos Aires?

La forma más sencilla de llegar a Hucal desde Buenos Aires es en auto. El viaje tiene una duración aproximada de 9 horas. Saliendo de CABA hay que tomar la Ruta Nacional 205 hasta la rotonda de Saladillo donde hay que seguir por Ruta Provincial 65. Al llegar a Guaminí, todavía en Buenos Aires, continuar por Ruta Provincial 33 y luego por la Ruta Provincial 60. Finalmente, el acceso a Hucal es por la Ruta Nacional 154.