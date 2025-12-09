¿Bajarán de precio los celulares importados en 2026?

La eliminación de los aranceles de importación para celulares tendría un impacto en los precios.

A partir del 15 de enero de 2026, el Gobierno nacional completará la eliminación total de los aranceles de importación para teléfonos celulares, una medida que promete duplicar el ingreso de equipos y generar una baja significativa en los precios. La desgravación forma parte del Decreto 333/2025, que inició un proceso gradual de recorte impositivo durante este año.

Con la última baja, el Derecho de Importación Extrazona (DIE), que en mayo ya había descendido del 16% al 8%, llegará directamente al 0%, acompañado por la reducción de impuestos internos. Desde ese mismo mes, celulares, monitores, televisores y aires acondicionados importados pasaron del 19% al 9,5%, mientras que las consolas bajaron del 35% al 20% y los productos de Tierra del Fuego quedaron exentos.

¿Cuánto podrían bajar los precios?

Hoy, la brecha de precios con el exterior sigue siendo marcada. Un iPhone 17 Pro Max (256 GB) se vende en Argentina por $2.999.999, equivalentes a unos US$ 2.027, mientras que en Estados Unidos cuesta US$ 1.199. Algo similar ocurre con el Samsung Galaxy S25 Ultra, que localmente ronda los US$ 1.959, contra US$ 1.299 en el mercado estadounidense.

Aunque es difícil anticipar con exactitud cuánto se trasladará a precios, las estimaciones coinciden:

Entre 30% y 40% de baja, según Gabriel Salomón (Jidoka).

Hasta 20% en pesos , de acuerdo con Elisabet Piacentini (CPCECABA).

El Gobierno proyecta una reducción cercana al 30%, con mayor oferta y competencia.

Los especialistas destacan que la medida mejora la competitividad y dinamiza el ecosistema tecnológico.

Repercusiones en el mercado local

Los especialistas destacan que la medida mejora la competitividad y dinamiza el ecosistema tecnológico. Piacentini sostiene que la baja “es muy importante para productos tecnológicos” y que también impulsa ventas de accesorios y comercios minoristas. Además, considera que la producción en Tierra del Fuego gana margen para competir en un mercado más transparente.

Salomón, por su parte, remarca que la quita gradual de aranceles permitió que el sector se adapte sin sobresaltos y anticipa que en 2026 “la importación de celulares podría duplicarse”, ayudada por precios más alineados con los de la región y menor contrabando.

Importaciones en alza, especialmente desde China

El escenario ya muestra señales de expansión. Durante el primer bimestre del año, las importaciones totales desde China crecieron 73,5% interanual, alcanzando US$ 3.024 millones. En ese marco, el rubro electrónico —particularmente celulares y computadoras— registró un salto del 152% y totalizó US$ 135 millones, un movimiento que terminó impulsando la flexibilización arancelaria.