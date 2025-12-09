EEUU permitirá los envíos de chips Nvidia H200 a China, según Trump

FOTO DE ARCHIVO. Un logotipo de NVIDIA aparece en esta ilustración

Estados Unidos permitirá que los procesadores H200 de Nvidia, sus segundos mejores chips de inteligencia artificial, se exporten a China y cobrará una tasa del 25% por esas ventas, según ha anunciado este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump.

La decisión parece zanjar un debate en Estados Unidos sobre si Nvidia y sus competidores deben mantener su liderazgo mundial en chips de IA vendiendo a China o retener las exportaciones, aunque Pekín ha dicho a las empresas que no usen tecnología estadounidense, lo que deja poco claro si la decisión de Trump provocaría nuevas ventas.

Las acciones de Nvidia subían un 2% en las operaciones posteriores al cierre, después de que Trump hiciera el anuncio en la red social Truth Social, tras una subida del 3% durante la sesión por un artículo de Semafor.

Trump dijo en su publicación que había informado al presidente Xi Jinping de China, donde los chips de Nvidia están bajo escrutinio del Gobierno, sobre la medida y que "respondió positivamente".

Dijo que el Departamento de Comercio de EEUU estaba ultimando los detalles del acuerdo y que el mismo enfoque se aplicaría a otras empresas de chips de IA como Advanced Micro Devices e Intel .

La publicación de Trump decía que la tasa que se pagaría al Gobierno estadounidense era del "25%", y un responsable de la Casa Blanca confirmó que se refería al 25%, más alto que el 15% propuesto en agosto.

"Protegeremos la Seguridad Nacional, crearemos empleos estadounidenses y mantendremos el liderazgo de Estados Unidos en IA", escribió Trump en Truth Social. "Los clientes estadounidenses de NVIDIA ya están avanzando con sus increíbles y muy avanzados chips Blackwell, y pronto, Rubin, ninguno de los cuales forma parte de este acuerdo".

Trump no dijo cuántos chips H200 se autorizarían para el envío o qué condiciones podrían aplicarse, solo que las exportaciones ocurrirían "bajo condiciones que permitan una fuerte Seguridad Nacional continua."

Los responsables del Gobierno consideran que la medida es un compromiso entre enviar los últimos chips Blackwell de Nvidia a China, que Trump se ha negado a permitir, y no enviar a China ningún chip estadounidense en absoluto, lo que los funcionarios creen que reforzaría los esfuerzos de Huawei para vender chips de IA en China, dijo una persona familiarizada con el asunto.

"Ofrecer H200 a clientes comerciales aprobados, examinados por el Departamento de Comercio, logra un equilibrio bien pensado que es excelente para Estados Unidos", dijo Nvidia en un comunicado.

Intel no quiso hacer comentarios. El Departamento de Comercio de EEUU, que supervisa los controles de exportación, y AMD no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Un representante de la Casa Blanca dijo que la tasa del 25% se recaudaría como impuesto de importación desde Taiwán, donde se fabrican los chips, hasta Estados Unidos, donde los chips se someterán a una revisión de seguridad por parte de responsables estadounidenses antes de ser exportados a China.

TEMOR A QUE LOS CHIPS REFUERCEN EL EJÉRCITO CHINO

El ala dura con China en Washington teme que la venta de chips de IA más avanzados a China pueda ayudar a Pekín a sobrealimentar su ejército, temores que primero habían provocado límites a tales exportaciones por parte del Gobierno de Biden.

El Gobierno Trump había estado considerando dar luz verde a la venta, dijeron fuentes a Reuters el mes pasado. Trump dijo la semana pasada que se había reunido con el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, y que el ejecutivo era consciente de cuál era su postura sobre el control de las exportaciones.

"Es un terrible error cambiar la seguridad nacional por ventajas en el comercio", dijo Eric Hirschhorn, que fue un alto cargo del Departamento de Comercio durante el Gobierno de Obama. "Va en contra de las políticas coherentes de las administraciones demócratas y republicanas por igual de no ayudar a la modernización militar de China".

Según un informe publicado el domingo por el laboratorio de ideas no partidista Institute for Progress (IFP), el H200 sería casi seis veces más potente que el H20, el semiconductor de IA más avanzado que se puede exportar legalmente a China, después de que el Gobierno de Trump revocara su efímera prohibición de tales ventas este año.

El chip Blackwell que ahora utilizan las empresas estadounidenses de IA es aproximadamente 1,5 veces más rápido que los chips H200 para entrenar sistemas de IA, dijo el IFP, y cinco veces más rápido para el trabajo de inferencia donde se ponen en uso los modelos de IA. Los propios estudios de Nvidia sugieren que los chips Blackwell son 10 veces más rápidos que los H200 en algunas tareas.

Varios senadores demócratas estadounidenses describieron en un comunicado la decisión de Trump como un "colosal fracaso económico y de seguridad nacional" que supondría un espaldarazo para la industria y el ejército de China.

El representante republicano John Moolenaar, que preside el Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, dijo en declaraciones a Reuters que China utilizaría los chips para reforzar sus capacidades militares y de vigilancia.

"Nvidia no debe hacerse ilusiones: China le robará su tecnología, la producirá en masa y tratará de acabar con Nvidia como competidor", dijo.

