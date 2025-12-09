La prestación equivale al 75% de tu mejor sueldo de los últimos seis meses.

En un contexto laboral complejo, la Prestación por Desempleo de ANSES se convierte en un apoyo económico fundamental para quienes quedan sin trabajo registrado. Este beneficio, contemplado por la ley, está diseñado como un puente económico temporario mientras se busca una nueva inserción laboral

Para diciembre, el monto máximo a cobrar es de $334.800, aunque el valor real que reciba cada persona dependerá de su historial salarial. Conocer en detalle los requisitos y el procedimiento es clave para gestionarlo con éxito y sin demoras.

¿Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo?

No todos los desempleados pueden acceder a este beneficio. ANSES establece condiciones claras basadas en la actividad laboral previa y la situación actual.

Requisitos generales imprescindibles:

Ser ciudadano argentino nativo, naturalizado o residente legal con más de dos años en el país.

Tener los datos personales y bancarios actualizados en el sistema de ANSES (podés verificarlo en Mi ANSES).

No estar percibiendo otras prestaciones incompatibles, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), una jubilación o una pensión.

Requisitos específicos según tu tipo de empleo:

Trabajadores en relación de dependencia (permanentes): Necesitás acreditar al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años anteriores a la fecha de despido.

Trabajadores eventuales o de temporada: Debes contar con 12 meses de aportes en los últimos 3 años, y haber trabajado más de 90 días en el año previo al cese.

Trabajadores de la construcción: Se requieren 8 meses de aportes en los 2 años anteriores a quedar sin trabajo.

¿Cómo se calcula el monto que vas a cobrar?

El valor no es fijo para todos. Se calcula que es el 75% del promedio de tu mejor salario registrado en los últimos 6 meses de trabajo. Sin embargo, este cálculo tiene un tope máximo, que se define en base al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Para diciembre de 2025, el tope es de $334.800. Esto significa que, aunque el 75% de tu sueldo supere esa cifra, no vas a cobrar más del límite establecido.

ANSES ya comunicó la escalada de montos máximos proyectada hasta agosto de 2026:

Diciembre 2025: $334.800

Enero 2026: $341.000

Febrero 2026: $346.800

Marzo 2026: $352.400

(Los montos posteriores siguen con ajustes mensuales preestablecidos).

Paso a Paso: cómo hacer el trámite

1. Trámite online (recomendado)

Es el método más rápido y se realiza desde la comodidad de tu casa.

Reuní la documentación digital: Tené a mano escaneados o fotos claras de tu DNI (frente y dorso), el Certificado de Empleo y/o el telegrama de despido (este último es clave), y cualquier comprobante de pago de los últimos meses. Ingresá a Mi ANSES: Accedé con tu CUIL y tu Clave de la Seguridad Social. Si no la tenés, podés generarla en el mismo sitio. Iniciá la gestión: Buscá la opción "Atención Virtual" y seleccioná "Iniciar trámite" para la Prestación por Desempleo. Completá y enviá: Llená la declaración jurada en línea y subí los archivos digitales de la documentación. Recibirás un comprobante de inicio de trámite.

Para acceder, necesitás al menos seis meses de aportes recientes.

2. Trámite presencial (con turno previo)

Si tenés complicaciones con el método digital, podés optar por esta vía.

Sacá turno: Pedilo exclusivamente a través de la página web oficial de ANSES. No se asignan por teléfono. Presentate con la documentación: El día de la cita, llevá el DNI original y copia, el certificado de empleo/despido original y copia, y cualquier otro comprobante que consideres útil. Completá el formulario: En la oficina, un asistente te dará la declaración jurada para completar y presentar.

Fechas de cobro para diciembre 2025

Una vez aprobada la prestación, el pago se acredita según la terminación de tu DNI: